Le Pakistan sauve 2 000 personnes des inondations alors que l’ONU met en garde contre d’autres décès d’enfants à venir

Les forces armées pakistanaises ont secouru 2 000 personnes supplémentaires bloquées par la montée des eaux, ont annoncé vendredi des responsables, dans une catastrophe imputée au changement climatique qui a submergé environ un tiers de la nation sud-asiatique et continue de croître.

Des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord ont provoqué des inondations qui ont tué au moins 1 208 personnes, dont 416 enfants, selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

Des avions transportant des fournitures fraîches traversent un pont aérien humanitaire vers le Pakistan ravagé par les inondations alors que le nombre de morts augmente et que des milliers de personnes sont exposées au risque de maladie et de sans-abrisme.

Le neuvième vol en provenance des Émirats arabes unis et le premier en provenance d’Ouzbékistan ont été les derniers à atterrir à Islamabad du jour au lendemain alors qu’une opération de sauvetage soutenue par l’armée ailleurs dans le pays travaillait pour aider les quelque trois millions de personnes touchées par la catastrophe.

Vendredi, des femmes pakistanaises ont traversé les eaux de crue alors qu’elles se réfugiaient dans le district de Shikarpur. (Fareed Khan/Associated Press)

Deux autres avions des Émirats arabes unis et du Qatar avec de l’aide arriveront au Pakistan plus tard vendredi, et un train turc transportant des secours pour les victimes des inondations était en route vers le pays appauvri, selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Risque de nombreux décès d’enfants

Les Nations Unies ont lancé un appel pour une aide de 160 millions de dollars pour aider à faire face à ce qu’elles ont qualifié de “catastrophe climatique sans précédent” alors que la marine pakistanaise s’est déployée à l’intérieur des terres pour mener des opérations de secours dans des zones qui ressemblent à une mer.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, a déclaré vendredi que de nombreux autres enfants pourraient mourir de maladie.

“Il existe désormais un risque élevé de propagation rapide de maladies mortelles d’origine hydrique – diarrhée, choléra, dengue, paludisme”, a déclaré le représentant de l’UNICEF au Pakistan, Abdullah Fadil, lors d’un point de presse à Genève.

“Il y a donc un risque de beaucoup plus de décès d’enfants”, a-t-il dit.

Dans le district de Dadu dans le Sindh, l’une des provinces les plus touchées, plusieurs villages étaient sous l’eau jusqu’à 3,35 mètres de profondeur, selon Bashir Khan, un habitant local qui est en contact avec des personnes restées dans la région.

“Ma maison est sous l’eau, j’avais quitté ma maison il y a quatre jours avec ma famille”, a déclaré Khan à Reuters.

Dans la ville voisine de Mehar, les habitants construisaient une digue pour tenter d’empêcher les eaux de crue d’entrer dans la ville, a-t-il déclaré.

La marine a transporté par avion plus de 150 personnes des villages de Dadu jeudi, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Vendredi, l’armée a déclaré avoir évacué environ 50 000 personnes, dont 1 000 par voie aérienne, depuis le début des secours.

“Au cours des dernières 24 heures, 1 991 personnes bloquées ont été évacuées”, ont indiqué les forces armées dans un communiqué, ajoutant que près de 163 tonnes de secours avaient également été livrées aux personnes touchées par les inondations.

Plusieurs vols de secours humanitaires devraient arriver vendredi en provenance de pays du Moyen-Orient tels que le Qatar et les Émirats arabes unis, a indiqué le ministère pakistanais des affaires étrangères.

Une fille déplacée par les inondations pose pour la photographie. Sa maison a été touchée par des inondations dans le district de Shikarpur, dans la province du Sindh, au Pakistan. (Fareed Khan/Associated Press)

Les responsables de la météo prévoient davantage de pluies et d’inondations soudaines au mois de septembre, les régions du sud se préparant à une montée subite de l’eau du fleuve Indus.

Le Sindh a demandé aux camps de secours de déployer davantage de femmes médecins et de médecins pour assurer des soins adéquats alors que de plus en plus de femmes enceintes et de jeunes mères sont déplacées par les eaux.

Le Pakistan a reçu près de 190 % de pluie de plus que sa moyenne sur 30 ans au cours du trimestre de juin à août, totalisant 390,7 mm.

Préoccupations liées à la sécurité alimentaire

Le directeur national du Pakistan pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Chris Kaye, a déclaré que les inondations étaient également susceptibles de perturber les opérations de secours dans l’Afghanistan voisin, étant donné le rôle du pays en tant que voie de transit clé.

“Les inondations au Pakistan vont être une énorme brèche dans cette capacité”, a-t-il déclaré.

“Nous devenons très préoccupés par la sécurité alimentaire globale [in the region].”

Une délégation turque dirigée par le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a rencontré le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif pour lui transmettre ses condoléances pour les dommages causés par les inondations.

Plusieurs responsables ont imputé la mousson et les inondations inhabituelles au changement climatique, notamment le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a appelé plus tôt cette semaine le monde à cesser de “somnambuler” à travers la crise meurtrière.

Guterres se rendra au Pakistan le 9 septembre pour visiter les zones touchées par les inondations et rencontrer des responsables. Dans un communiqué publié vendredi, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que bien que le résultat de l’appel de fonds de mardi de l’ONU soit “très encourageant”, davantage d’aide est nécessaire.