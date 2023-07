Le Pakistan s’attend à de fortes pluies de mousson augmentant le risque d’inondations

De fortes pluies de mousson devraient frapper le Pakistan lundi et durer plusieurs jours, a indiqué le bureau météorologique, augmentant le risque d’inondation dans les zones qui se remettent encore du déluge dévastateur de l’année dernière.

De vastes étendues du pays d’Asie du Sud ont été submergées l’année dernière en raison des pluies de mousson extrêmement fortes et de la fonte des glaciers, un phénomène lié au changement climatique qui a endommagé les cultures et les infrastructures et tué au moins 1 700 personnes.

De violents tonnerres et pluies étaient attendus à partir de lundi soir dans la capitale, Islamabad, ainsi que dans les villes de Lahore et Peshawar, se propageant à d’autres régions jusqu’à samedi, a indiqué le Département météorologique pakistanais.

Le bureau météorologique a averti que des inondations étaient possibles dans les zones basses d’Islamabad, Rawalpindi, Peshawar, Gujranwala et Lahore, avec un risque d’inondations soudaines dans les régions vallonnées de l’ouest en fin de semaine.

Le Pakistan a reçu des engagements de plus de 9 milliards de dollars de donateurs internationaux pour aider à se remettre des inondations de l’année dernière avec des efforts de reconstruction estimés à environ 16,3 milliards de dollars.