Le Pakistan s’apprête à augmenter ses impôts en échange d’un plan de sauvetage massif du FMI

ISLAMABAD – Le Pakistan, à court d’argent, imposera de nouvelles taxes de 170 milliards de roupies ce mois-ci dans le but d’un renflouement massif, ont déclaré lundi des responsables et des analystes, alors même qu’ils avertissaient que les nouvelles taxes pourraient accélérer l’inflation galopante du pays. Les sombres perspectives des économistes et des analystes politiques surviennent après que le Fonds monétaire international a retardé la publication d’une partie cruciale de 1,1 milliard de dollars d’un accord de 2019 d’une valeur de 6 milliards de dollars, suspendu depuis décembre en raison du non-respect des conditions par le Pakistan. La dernière série de pourparlers entre le Pakistan et le FMI s’est conclue vendredi avec des mesures recommandées par le fonds, notamment l’imposition de nouvelles taxes.

“L’imposition de plus d’impôts signifie que des jours difficiles s’annoncent pour la majorité des Pakistanais qui sont déjà confrontés à des coûts alimentaires et énergétiques plus élevés, mais il n’y a pas d’autre issue si le Pakistan a besoin des prêts du FMI, et le Pakistan en a désespérément besoin”, a déclaré Ehtisham-ul-Haq, un économiste chevronné.

L’impasse des pourparlers entre le FMI et le Pakistan a été considérée comme un coup dur pour le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif, qui lutte pour éviter un défaut de paiement dans un contexte d’aggravation de la crise économique et de montée de la violence militante. Le Pakistan est déjà aux prises avec la reprise après des inondations record, qui ont tué 1 739 personnes à l’été 2022 et détruit 2 millions de maisons.

En janvier, des dizaines de pays et d’institutions internationales lors d’une conférence soutenue par l’ONU à Genève ont promis plus de 9 milliards de dollars pour aider le Pakistan à se remettre et à se reconstruire après les inondations estivales dévastatrices, mais les économistes et les responsables pakistanais affirment que ces fonds seront alloués aux projets, et non en liquide.

Depuis lors, le ministre pakistanais des Finances, Ishaq Dar, a déclaré que ses experts se préparaient à imposer des taxes supplémentaires et à réduire les subventions sur l’électricité, le gaz et plus encore pour respecter les termes de l’accord.

Haq, l’économiste, a déclaré que le taux d’inflation du Pakistan de 26% passera à 40% après l’imposition de nouvelles taxes. Mais, a-t-il déclaré dans une interview, “la vie deviendra plus difficile pour l’homme du commun si le Pakistan ne parvient pas à relancer le plan de sauvetage du FMI sans plus tarder”.

Les responsables affirment que plusieurs pays amis comme la Chine, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avaient assuré au gouvernement de Sharif qu’ils aideraient financièrement Islamabad – mais ils voulaient aussi que le Pakistan achève le programme 2019 du FMI.

Imtiaz Gul, un analyste politique pakistanais de haut niveau, a déclaré que le gouvernement de Sharif augmenterait probablement les impôts de ceux qui paient déjà des impôts.

“Il est nécessaire d’élargir l’assiette fiscale”, a-t-il dit, mais l’augmentation des taxes “entraînera une augmentation des prix de tous les articles essentiels”.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il imposera de nouvelles taxes de manière à ce que les pauvres ne soient pas touchés. Les nouvelles taxes seront imposées à ceux qui peuvent se permettre de payer des impôts supplémentaires pour sauver l’économie, a déclaré le gouvernement.

Les réserves de change du Pakistan sont tombées à un peu plus de 2 milliards de dollars. C’est suffisant pour payer les importations pendant 10 jours. Les responsables disent que les pourparlers du Pakistan avec le FMI reprendront pratiquement plus tard lundi ou mardi. Sharif a averti la semaine dernière que le Pakistan aurait du mal à se conformer aux conditions du FMI.

Le prédécesseur de Sharif, Imran Khan – maintenant le chef de l’opposition depuis son éviction par la défiance d’avril au Parlement – a averti que le Pakistan pourrait faire face à une situation semblable à celle du Sri Lanka en raison de l’aggravation de la crise économique. Il a publiquement averti que le Pakistan pourrait faire l’objet d’un chantage de la part de la communauté mondiale sur le programme nucléaire du pays si le Pakistan faisait défaut dans un proche avenir.