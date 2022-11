Le Pakistan salue l’accord “pertes et dommages” signé au sommet de l’ONU

Les responsables pakistanais, qui avaient qualifié le pays de victime du changement climatique et demandé des compensations aux plus grands pays pollueurs, ont qualifié l’accord de financement de « étape dans la réaffirmation des principes fondamentaux de la justice climatique ».

“Trois longues décennies et nous avons enfin rendu la justice climatique”, a déclaré Seve Paeniu, ministre des Finances de Tuvalu. “Nous avons enfin répondu à l’appel de centaines de millions de personnes à travers le monde pour les aider à faire face aux pertes et aux dommages.”

Rehman dans un tweet a déclaré : « Cela a été un long voyage de 30 ans, de la demande à la formation du Fonds des pertes et dommages pour 134 pays. Nous nous félicitons de l’annonce d’aujourd’hui et du texte commun élaboré pendant de nombreuses nuits.

Le Pakistan a subi d’énormes pertes dans les inondations qui ont touché un tiers de ses 33 millions d’habitants, qui ont dû faire face à des souffrances sans précédent en termes de pertes humaines et matérielles. Plus de 1 700 personnes ont été tuées et près de 13 000 autres blessées. Plus de 13 000 kilomètres (8 080 milles) de routes, 439 ponts et 2,28 millions de maisons ont été endommagés ou détruits.