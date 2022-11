Le Pakistan salue l’accord “pertes et dommages” signé au sommet de l’ONU

ISLAMABAD (AP) – Un accord de financement révolutionnaire lors de la conférence COP27 pour aider les pays pauvres ravagés par le changement climatique a été salué dimanche par le Pakistan, un pays dévasté cette année par des pluies de mousson record.

Les inondations probablement aggravées par le réchauffement climatique ont submergé un tiers du territoire pakistanais, laissé 33 millions de personnes se démener pour survivre et environ 40 milliards de dollars de pertes pour l’économie.

Les responsables pakistanais, qui avaient qualifié le pays de victime du changement climatique et demandé des compensations aux plus grands pays pollueurs, ont qualifié l’accord de financement de « étape dans la réaffirmation des principes fondamentaux de la justice climatique ».

L’accord d’indemnisation conclu dimanche matin dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh établit un financement pour les “pertes et dommages” subis par les pays pauvres en raison du réchauffement climatique.

C’est une grande victoire pour les pays en développement qui réclament depuis longtemps de l’argent – ​​parfois considéré comme des réparations – car ils sont souvent victimes d’inondations, de sécheresses, de canicules, de famines et de tempêtes aggravées par le climat, bien qu’ils aient peu contribué à la pollution qui se réchauffe. le globe.

Cela a également longtemps été qualifié de problème d’équité pour les nations touchées par des conditions météorologiques extrêmes et les petits États insulaires confrontés à une menace existentielle de la montée des mers.

“Trois longues décennies et nous avons enfin rendu la justice climatique”, a déclaré Seve Paeniu, ministre des Finances de Tuvalu. “Nous avons enfin répondu à l’appel de centaines de millions de personnes à travers le monde pour les aider à faire face aux pertes et aux dommages.”

Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a salué sur Twitter le développement, le qualifiant de “première étape cruciale vers l’objectif de justice climatique”.

Sharif a reconnu le travail accompli sur l’accord du sommet par son ministre du Cabinet chargé du changement climatique, Sherry Rehman, et son équipe. Il a dit qu’il appartenait maintenant à un comité de transition de s’appuyer sur le développement historique.

Rehman dans un tweet a déclaré : « Cela a été un long voyage de 30 ans, de la demande à la formation du Fonds des pertes et dommages pour 134 pays. Nous nous félicitons de l’annonce d’aujourd’hui et du texte commun élaboré pendant de nombreuses nuits.

“Nous attendons avec impatience que (le fonds) soit opérationnel, pour devenir un organisme robuste capable de répondre avec agilité aux besoins des personnes vulnérables, fragiles et en première ligne des catastrophes climatiques”, a-t-elle déclaré.

Le Pakistan a subi d’énormes pertes dans les inondations qui ont touché un tiers de ses 33 millions d’habitants, qui ont dû faire face à des souffrances sans précédent en termes de pertes humaines et matérielles. Plus de 1 700 personnes ont été tuées et près de 13 000 autres blessées. Plus de 13 000 kilomètres (8 080 milles) de routes, 439 ponts et 2,28 millions de maisons ont été endommagés ou détruits.

Le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari a déclaré que le Pakistan était sorti vainqueur de l’accord d’indemnisation.

“Gagnez pour la justice climatique, gagnez pour le monde en développement en l’honneur des 33 millions de victimes des inondations au Pakistan et des millions dans le monde qui souffrent d’une catastrophe climatique qu’ils n’ont pas créée et qui n’ont pas de ressources pour y faire face”, a déclaré Zardari.

Les plus grands pollueurs du monde doivent maintenant tenir leurs promesses et cotiser au fonds. Un accord de 2009 pour un fonds de 100 milliards de dollars créé par les pays riches pour financer le développement des pays pauvres n’a jamais été entièrement financé.

Zarar Khan, L’Associated Press