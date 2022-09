Le Pakistan rouvre une autoroute clé pour accélérer l’aide aux victimes des inondations

La circulation entre la ville de Quetta touchée par les inondations et la province méridionale du Sindh est restée suspendue pendant des semaines après que les inondations ont endommagé l’autoroute principale. Le blocage avait contraint les militaires à acheminer l’aide aux sinistrés par hélicoptères et bateaux.

ISLAMABAD – Des ingénieurs et des soldats pakistanais ont dégagé jeudi une autoroute clé qui permettra aux travailleurs humanitaires d’accélérer l’approvisionnement des survivants des inondations dévastatrices qui ont laissé des milliers de sans-abri et tué 1 486 personnes.

Lors de la réouverture de la route, les ingénieurs des provinces du Baloutchistan touchées par les inondations ont également rétabli l’alimentation électrique de millions de personnes, selon un communiqué du gouvernement. Et le bilan mortel de la catastrophe est devenu plus clair. Jeudi, l’agence des Nations Unies pour l’enfance a déclaré que 528 enfants figuraient parmi les personnes tuées dans les inondations.

Le Centre national d’intervention et de coordination des inondations a déclaré que le pire déluge avait détruit 390 ponts et emporté plus de 12 000 kilomètres de routes à travers le pays. L’inondation des routes a affecté la réponse du gouvernement aux inondations et les gens se sont plaints qu’ils attendaient toujours l’aide du gouvernement.

La crise a touché plus de 33 millions de personnes et déplacé plus d’un demi-million de personnes qui vivent encore dans des tentes et des abris de fortune. L’eau a détruit 70 % du blé, du coton et d’autres cultures au Pakistan. À un moment donné, un tiers du territoire du pays a été submergé.