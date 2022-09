ISLAMABAD (AP) – Des ingénieurs et des soldats pakistanais ont dégagé jeudi une autoroute clé qui permettra aux travailleurs humanitaires d’accélérer l’approvisionnement des survivants des inondations dévastatrices qui ont laissé des milliers de sans-abri et tué 1 486 personnes.

La circulation entre la ville de Quetta touchée par les inondations et la province méridionale du Sindh est restée suspendue pendant des semaines après que les inondations ont endommagé l’autoroute principale. Le blocage avait contraint les militaires à acheminer l’aide aux sinistrés par hélicoptères et bateaux.

Lors de la réouverture de la route, les ingénieurs des provinces du Baloutchistan touchées par les inondations ont également rétabli l’alimentation électrique de millions de personnes, selon un communiqué du gouvernement. Et le bilan mortel de la catastrophe est devenu plus clair. Jeudi, l’agence des Nations Unies pour l’enfance a déclaré que 528 enfants figuraient parmi les personnes tuées dans les inondations.

Le Centre national d’intervention et de coordination des inondations a déclaré que le pire déluge avait détruit 390 ponts et emporté plus de 12 000 kilomètres de routes à travers le pays. L’inondation des routes a affecté la réponse du gouvernement aux inondations et les gens se sont plaints qu’ils attendaient toujours l’aide du gouvernement.

La crise a touché plus de 33 millions de personnes et déplacé plus d’un demi-million de personnes qui vivent encore dans des tentes et des abris de fortune. L’eau a détruit 70 % du blé, du coton et d’autres cultures au Pakistan. À un moment donné, un tiers du territoire du pays a été submergé.

Au départ, le Pakistan estimait que les inondations avaient causé 10 milliards de dollars de dégâts, mais aujourd’hui, plusieurs économistes affirment que le coût s’élève plutôt à 30 milliards de dollars de dégâts. C’est cinq fois plus que ce que le gouvernement pakistanais obtiendra dans le cadre du plan de sauvetage de 2019 signé avec le Fonds monétaire international.

Jusqu’à présent, 100 vols en provenance de différents pays et d’agences d’aide internationales ont livré les fournitures indispensables au Pakistan, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères. Il y a quelques semaines, l’ONU a exhorté la communauté internationale à aider généreusement le Pakistan dans ses opérations de secours, de sauvetage et de réhabilitation.

Mercredi, le coordinateur résident de l’ONU au Pakistan, Julien Harneis, a déclaré aux journalistes que les États membres avaient engagé jusqu’à présent 150 millions de dollars en réponse à un appel d’urgence de 160 millions de dollars. Jusqu’à présent, a-t-il dit, 38 millions de dollars promis par la communauté mondiale ont été convertis en aide au Pakistan.

La nation appauvrie détourne les fonds alloués aux projets de développement pour aider les victimes des inondations. Cette semaine, le Premier ministre Shahbaz Sharif a promis aux sans-abri du pays que le gouvernement veillerait à ce qu’ils soient payés pour reconstruire et reprendre leur vie. À quelques semaines de l’hiver, les personnes déplacées vivant dans des tentes s’inquiètent pour leur avenir.

Sharif s’est rendu jeudi en Ouzbékistan pour assister à un sommet d’un groupe de sécurité formé par Pékin et Moscou comme contrepoids à l’influence américaine. Washington est l’un des intervenants les plus généreux face aux inondations au Pakistan. Les États-Unis ont annoncé une aide de 50 millions de dollars, qui est acheminée par des avions militaires.

En marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai réunissant huit nations, Sharif devait informer les dirigeants mondiaux des dommages causés par le climat et causés par les inondations dans sa nation islamique en difficulté.

Munir Ahmed, Associated Press