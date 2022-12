Le Pakistan rouvre un point clé de la frontière afghane fermé après des affrontements

QUETTA, Pakistan – Les autorités pakistanaises ont rouvert lundi un passage frontalier clé avec l’Afghanistan voisin, ont annoncé des responsables, un jour après que sept personnes ont été tuées dans des affrontements au Pakistan entre les troupes et les forces talibanes afghanes.

Selon des responsables pakistanais, sept personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées lorsqu’un mortier tiré par des combattants talibans a touché un restaurant à Chaman, une ville adjacente à la province afghane de Kandahar. L’armée pakistanaise a imputé les pertes aux « tirs non provoqués et aveugles » d’armes lourdes par les forces talibanes afghanes sur des civils.