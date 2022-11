Le Pakistan rouvre sa frontière avec l’Afghanistan fermée suite à une fusillade

QUETTA, Pakistan (AP) – Le Pakistan a rouvert lundi son poste frontière clé de Chaman avec l’Afghanistan enclavé pour le commerce et la circulation des piétons après l’avoir fermé une semaine plus tôt après qu’un homme armé afghan a tiré et tué un soldat pakistanais et en a blessé deux autres, a déclaré un responsable pakistanais. .

La fusillade meurtrière du 13 novembre a fermé la frontière, également connue sous le nom de Friendship Gate, causant de lourdes pertes aux commerçants et bloquant des milliers de personnes des deux côtés.

Abdul Majeed Zehri, un administrateur du gouvernement pakistanais à Chaman, dans la province du sud-ouest du Balouchistan, a déclaré aux journalistes que la décision de rouvrir la frontière avait été prise après des entretiens avec des responsables afghans. Ils recherchent l’agresseur. Zehri a déclaré que les responsables afghans avaient également exprimé leur chagrin et leur tristesse suite au meurtre du garde-frontière pakistanais.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables afghans.

On ne sait pas exactement ce qui a poussé l’attaquant afghan à ouvrir le feu sur les gardes pakistanais avant de fuir les lieux. Selon des images télévisées, l’agresseur en présence de gardes-frontières talibans a soudainement sorti son arme et a ouvert le feu. Irrité par l’incident, le Pakistan a rapidement fermé la frontière.

Les talibans afghans ont pris la capitale afghane de Kaboul il y a 15 mois. Depuis lors, ils comptent principalement sur le commerce avec le Pakistan pour générer des revenus, bien qu’Islamabad, comme le reste du monde, n’ait pas encore reconnu le gouvernement taliban. Le Pakistan, comme d’autres pays, souhaite que les talibans respectent leur engagement envers la communauté internationale de respecter les droits de l’homme et des femmes.

The Associated Press