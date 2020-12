M. Khan et son cabinet ont approuvé la législation le mois dernier, et M. Alvi l’a signée mardi. Il doit être approuvé par le Parlement dans les quatre mois pour rester en vigueur.

L’ordonnance, annoncée par le bureau du président Arif Alvi, ordonne également la création de centres de crise pour traiter les kits de viol dans les six heures suivant une attaque, et des tribunaux spéciaux qui seront tenus de juger les affaires dans les quatre mois.

Puis, en novembre, est survenue une affaire dans laquelle la police a déclaré qu’une femme et sa fille de 4 ans avaient été violées pendant deux jours par un homme qui avait attiré la femme à travers le pays avec des promesses d’emploi. Le principal suspect a été tué par la suite, dans ce que la police a déclaré être une fusillade entre des policiers et un complice présumé.

C’est une fraction du nombre rapporté, même dans de nombreux pays beaucoup plus petits. «Si nous devions compter les viols non signalés, il y en aurait des milliers d’autres», a déclaré M. Chaudhry.

«C’est un bon pas du gouvernement, même si nous pensons qu’il a besoin de beaucoup plus de détails», a déclaré Anis Haroon, ancienne présidente d’une commission nationale sur les femmes.

Mme Haroon a déclaré que l’exigence de la loi en matière de preuves médico-légales dans les six heures suivant une attaque pourrait être impossible dans un pays où peu de centres médicaux sont équipés pour un tel examen, en particulier dans les zones rurales.

Amnesty International a qualifié la peine de castration chimique de «cruelle et inhumaine».

«Des sanctions comme celles-ci ne feront rien pour réparer un système de justice pénale défectueux», a déclaré Rimmel Mohydin, un militant pour l’Asie du Sud à Amnesty, dans un communiqué. «Au lieu d’essayer de détourner l’attention, les autorités devraient se concentrer sur le travail crucial de réformes qui s’attaqueront aux causes profondes de la violence sexuelle et donneront aux survivantes la justice qu’elles méritent et la protection dont elles ont besoin.»

Le système juridique pakistanais a traité le viol comme une affaire uniquement des tribunaux islamiques jusqu’en 2006, date à laquelle une mesure appelée loi sur la protection des femmes l’a placé sous la juridiction du droit pénal.

Une décennie plus tard, le Parlement a adopté une nouvelle loi qui prévoyait la collecte de preuves ADN, promettait la vie privée des victimes et une représentation juridique, et des peines plus sévères pour le viol de personnes handicapées mentales ou physiques.

Mais les victimes étaient toujours tenues de déposer une plainte en personne auprès d’un juge du tribunal de première instance avant que la police ne puisse arrêter un suspect, une restriction qui pourrait changer dans le cadre des tribunaux accélérés introduits par la mesure de mardi.

Mukhtar Mai, une survivante de viol et éminente militante des droits des femmes, a déclaré qu’elle pensait que la nouvelle ordonnance l’aurait aidée pendant des années à rechercher la justice, qui a culminé en 2019 lorsque la Cour suprême du Pakistan a confirmé une décision qui a acquitté quatre des cinq hommes qu’elle accusait de l’avoir agressée. .