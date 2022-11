Le Pakistan retient son souffle pour le nouveau chef de l’armée alors qu’Imran Khan organise une manifestation de masse

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – Des foules massives devraient converger vers la capitale, enflammées par un premier ministre charismatique évincé déterminé à revenir au pouvoir. L’économie est en chute libre et le faible gouvernement de coalition semble impuissant à l’arrêter. La campagne a été dévastée par une sécheresse infernale et des inondations bibliques. Mais pendant un moment, l’attention de la nation est rivée sur le résultat d’un processus rituel à huis clos dans un complexe militaire terne pour choisir et installer le prochain chef de l’armée pakistanaise – la figure la plus puissante de cet État doté d’armes nucléaires et d’une démocratie encore fragile. de quelque 221 millions de personnes.

Selon la loi, le chef doit être changé tous les trois ans, et le transfert est toujours tendu. L’armée a pris le pouvoir à trois reprises depuis la fondation du pays à majorité musulmane il y a 75 ans, et elle a souvent manipulé la politique électorale dans les coulisses. Ce n’est que lorsque le Premier ministre approuve un candidat et que le général sortant passe un bâton de bambou à son successeur que la nation pousse un soupir de soulagement.

Cette fois, la tension et les enjeux sont particulièrement élevés. La date limite pour l’installation d’un nouveau chef de l’armée est dans 10 jours, et une escalade politique entre le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif et le chef de l’opposition Imran Khan, l’ancien Premier ministre qui a été contraint de démissionner en avril, a polarisé le pays et menaçait d’éclater dans la violence.

“Les lignes de bataille sont désormais nettement tracées, ce qui rend la situation intenable”, a écrit Maleeha Lodhi, ancienne ambassadrice du Pakistan aux États-Unis, dans un éditorial cette semaine. Khan, a-t-elle allégué, aggrave les choses en « lançant des allégations » à l’armée, mais aussi en cherchant en privé son soutien. La crainte imminente, a écrit Lodhi, est que la situation « fasse boule de neige et se transforme en conflit civil ».

Le Pakistanais Imran Khan dit qu’il était au courant d’un complot d’assassinat avant de tirer

Il y avait des signaux officiels vendredi que le nouveau chef de l’armée serait nommé au début de la semaine prochaine après que Shehbaz ait officiellement choisi parmi les candidats finaux, un effort apparent pour rassurer un public nerveux que la transition se ferait en douceur. Le ministre de la Défense, Khawaja Asif, a déclaré aux journalistes que si l’armée est devenue “neutre, nous devrions leur accorder du respect et nous débarrasser du bagage de 75 ans”.

Khan, qui a reçu une balle dans un pied par un homme armé alors qu’il s’adressait à un rassemblement de masse le 3 novembre, avait retardé sa «longue marche» prévue vers la capitale pendant sa convalescence. Mais samedi, il a annoncé qu’il rejoindrait ses partisans dans la capitale le 26 novembre – trois jours avant la prise de fonction du nouveau chef de l’armée – et mènerait des milliers de personnes dans une manifestation de masse pour exiger de nouvelles élections. Pour l’instant, les manifestants qui arrivent sont détourné vers un camp de tentes érigé à la hâte dans la banlieue, tandis que des centaines de membres du personnel de sécurité supplémentaires gardent la capitale.

« Nous sommes tous impatients de commencer la marche. Ce n’est pas pour s’amuser, cela nous apportera une vraie liberté », a déclaré Hassan Kayani, 23 ans, un agent immobilier assis sous une tente. Le gouvernement Sharif, a-t-il dit, n’a « rien fait pour le peuple, mais nous aimons M. Khan parce qu’il a tant fait. Nous respectons l’armée et nous voulons qu’elle soit sur la même longueur d’onde que M. Khan. Et nous voulons que le nouveau chef soit choisi pour son mérite, pas pour protéger les politiciens corrompus.

Le chef sortant de l’armée, le général Qamar Javed Bajwa, a été un ardent défenseur du maintien des forces armées en dehors de la politique. Dans de nombreux discours aux cadets et officiers militaires, il leur a dit de défendre la nation mais aussi de respecter le régime civil et la constitution. Cette semaine, il a commencé à faire des tournées d’adieu dans les bases militaires et a réitéré son engagement à prendre sa retraite à temps.

Mais Bajwa, 62 ans, a également été attaqué par certains cercles pour avoir mis l’accent sur la neutralité militaire. Les critiques l’accusent de se retirer de l’influence traditionnelle de l’armée en tant que courtier dans les conflits civils, qui découlent souvent de la corruption ou de vendettas politiques. Les politiciens pakistanais de tous bords recherchent toujours en privé un soutien militaire, et certains auraient exhorté l’armée à arrêter la croisade de retour indisciplinée de Khan dans les rues.

“Le pouvoir du chef de l’armée est si énorme qu’il peut créer un complexe de messie”, a déclaré Hussain Haqqani, un ancien diplomate pakistanais qui a beaucoup écrit sur l’armée. Il a déclaré que les politiciens pakistanais “ignorent souvent les règles de base” de la démocratie et recherchent le soutien de généraux amis, “mais c’est toujours mauvais pour l’armée en tant qu’institution”.

Il y aurait plusieurs candidats finaux parmi une demi-douzaine de généraux supérieurs, tous avec des carrières longues et accomplies. La sélection est généralement faite sur la base de l’ancienneté et du mérite, bien que ces dernières semaines, il y ait eu une quantité inhabituelle de spéculations publiques, en grande partie en ligne, sur les prétendues tendances politiques de divers candidats.

L’environnement politique toxique a troublé les forces armées, les entraînant dans une bagarre civile et conduisant à des accusations d’implication militaire dans la violence, y compris le meurtre le 23 octobre d’Arshad Sharif, un éminent journaliste de télévision pakistanais qui a été abattu par la police au Kenya, et l’attaque qui a blessé Khan, bien que le suspect arrêté ait déclaré avoir agi seul.

Les responsables militaires ont nié tout lien avec les attaques, et même le directeur de l’agence d’espionnage clandestine du Pakistan, l’Inter-Services Intelligence, qui n’avait jamais parlé en public auparavant, est apparu lors d’une conférence de presse après la mort de Sharif. Dans une déclaration émouvante, le lieutenant-général Nadeem Anjum a défendu l’intégrité de l’armée et averti que la « politique de la haine » pourrait déstabiliser le pays.

L’agence d’Anjum opère avec une autonomie inhabituelle et a été accusée d’avoir kidnappé et torturé des dissidents politiques, mais il a soutenu les efforts de Bajwa pour faire passer les forces armées “d’un rôle controversé à un rôle constitutionnel”. Il a également affirmé que Khan avait fait pression sur l’armée pour l’aider à sauver son emploi cette année par des “moyens extraconstitutionnels” et avait demandé à Bajwa de rester au-delà de son mandat de trois ans.

Le Premier ministre pakistanais déchu reste une force puissante

Khan, un politicien non-conformiste et ancienne star du cricket avec une énorme base de fans, est arrivé au pouvoir après avoir fait campagne pour la justice sociale et contre l’élite riche du pays. Depuis qu’il a été contraint de quitter ses fonctions lors d’un vote de censure législatif, il a fait campagne sans relâche pour revenir au pouvoir, exhortant les rassemblements de supporters enthousiastes à exiger de nouvelles élections. Mais Sharif, un leader de la classe politique de la vieille garde, a insisté sur le fait que les élections n’auront pas lieu avant août.

Parmi les partisans de Khan réunis au camp de tentes samedi, beaucoup ont critiqué le gouvernement Sharif comme étant corrompu et indifférent aux pauvres, mais aucun ne semblait porter de rancune à l’armée, et plusieurs ont déclaré qu’il était important pour Khan de rafistoler ses relations avec le nouveau direction de l’armée. Mais samedi, il restait à voir comment les forces de sécurité réagiraient si Khan atteignait la capitale et exhortait des milliers de partisans agités à déferler dans les rues.