Le président de l’assemblée a pris la décision d’ajourner la session indéfiniment après que le chaos a éclaté dans la salle lorsque les députés, favorables à l’expulsion de l’envoyé du pays, ont commencé à crier des slogans et à brandir des affiches anti-françaises.

La motion a été présentée plus tôt cette semaine dans le but d’apaiser la discorde qui avait vu de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité, menés par le parti anti-français Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP), quitter les rues du pays couvertes de sang.

Bien qu’il ne soit pas clair quand ou si la motion sera reprise, le simple fait de débattre de la question au parlement a apaisé les manifestations. Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Sheikh Rashid Ahmed, a annoncé plus tôt cette semaine que le gouvernement et le TLP avaient négocié la fin des troubles, qui ont entraîné la mort de cinq responsables de la sécurité et de huit militants.

Au milieu des manifestations, l’ambassade de France au Pakistan a recommandé à ses citoyens de quitter le pays pour le moment «À la lumière des graves menaces.» L’avertissement émis par l’envoyé n’indiquait pas le moment où ces personnes pourraient revenir ou quand elles pensaient que les tensions seraient résolues.

Le TLP a passé des mois à appeler le gouvernement à expulser l’ambassadeur de France pour la défense du président Emmanuel Macron de la publication de caricatures du prophète Mahomet, jugées blasphématoires par les musulmans, à la suite d’attaques terroristes à travers l’Europe, en raison de l’engagement de la France à protéger la liberté d’expression.

Ces dernières semaines, le chef du TLP a été arrêté après avoir appelé à des manifestations dans tout le pays le 20 avril et le gouvernement a utilisé les lois antiterroristes pour interdire au parti de lever des fonds ou d’exercer des fonctions dans le pays.

