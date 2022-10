Le Pakistan réplique au commentaire de Biden sur la “nation dangereuse”

ISLAMABAD – Le Pakistan a repoussé samedi un commentaire du président Joe Biden dans lequel il a qualifié le pays d’Asie du Sud de “l’une des nations les plus dangereuses au monde”. Le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari a déclaré que son bureau convoquerait l’ambassadeur américain pour une explication, et l’actuel Premier ministre et deux anciens premiers ministres ont rejeté la déclaration comme étant sans fondement.

Biden était à un dîner informel de collecte de fonds dans une résidence privée à Los Angeles jeudi parrainé par le Comité de campagne du Congrès démocrate lorsqu’il a fait ce commentaire. Parlant de la Chine et de son dirigeant Xi Jinping, il a réfléchi au rôle des États-Unis par rapport à la Chine alors qu’elle se débat avec ses positions sur la Russie, l’Inde et le Pakistan.

« Comment pouvons-nous gérer cela ? » a-t-il dit, selon une transcription sur la page Web de la Maison Blanche. « Comment gérons-nous cela par rapport à ce qui se passe en Russie ? Et ce que je pense est peut-être l’une des nations les plus dangereuses au monde : le Pakistan. Des armes nucléaires sans aucune cohésion.

Zardari a déclaré samedi à Karachi qu’il avait discuté de la question avec le Premier ministre Shahbaz Sharif et qu’il avait été décidé d’appeler l’ambassadeur américain au ministère des Affaires étrangères pour une explication des propos de Biden.

“Je pense que c’est exactement le genre de malentendu qui se crée lorsqu’il y a un manque d’engagement”, a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à l’ancien gouvernement d’Imran Khan et à son manque d’engagement perçu dans la diplomatie internationale.

“Lorsque le Pakistan a des actifs nucléaires, nous savons comment les garder en sécurité, comment les protéger également”, a déclaré Zardari.

Sharif dans une déclaration a rejeté les remarques de Biden les qualifiant de factuellement incorrectes et trompeuses. Il a déclaré que le Pakistan s’est révélé au fil des ans être un État nucléaire responsable et que son programme nucléaire est géré par un système de commandement et de contrôle techniquement solide. Il a souligné l’attachement du Pakistan aux normes mondiales, y compris celles de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Sharif a déclaré que le Pakistan et les États-Unis avaient une longue histoire de relations amicales et mutuellement bénéfiques. “Nous souhaitons sincèrement coopérer avec les États-Unis pour promouvoir la paix et la sécurité régionales”, a-t-il déclaré.

Zardari, s’adressant aux journalistes, a déclaré que s’il y avait une question sur la sécurité des armes nucléaires dans la région, elle devrait être soulevée avec le voisin nucléaire du Pakistan, l’Inde. Il a déclaré que l’Inde avait récemment tiré un missile qui a atterri accidentellement au Pakistan.

Le Pakistan et l’Inde sont des rivaux depuis leur indépendance de la domination britannique en 1947. Ils entretiennent des relations amères sur la région himalayenne contestée du Cachemire, qui est divisée entre eux et revendiquée par les deux dans son intégralité. Ils ont mené deux de leurs trois guerres au Cachemire.

Deux anciens premiers ministres se sont rendus sur Twitter pour répondre aux commentaires de Biden.

L’ancien Premier ministre Nawaz Sharif, frère de l’actuel Premier ministre, a déclaré que le Pakistan était un État nucléaire responsable, parfaitement capable de protéger ses intérêts nationaux tout en respectant le droit et les pratiques internationales. Le Pakistan est devenu un État nucléaire en 1998 lorsque Sharif était au pouvoir pour la deuxième fois.

“Notre programme nucléaire n’est en aucun cas une menace pour un pays. Comme tous les États indépendants, le Pakistan se réserve le droit de protéger son autonomie, son statut d’État souverain et son intégrité territoriale », a-t-il déclaré.

L’ancien Premier ministre Imran Khan a tweeté que Biden se trompait sur la sécurité des armes nucléaires du Pakistan, affirmant qu’il savait pertinemment qu’elles étaient en sécurité. “Contrairement aux États-Unis qui ont été impliqués dans des guerres à travers le monde, quand le Pakistan a-t-il fait preuve d’agression, en particulier après la nucléarisation ?”

Khan a été évincé en avril lors d’un vote de censure au parlement et a avancé, sans fournir de preuves, une affirmation selon laquelle il avait été évincé à la suite d’un complot mené par les États-Unis impliquant Sharif. Les États-Unis et Sharif nient l’accusation.

Zardari a noté que la déclaration de Biden n’a été faite sur aucune plate-forme formelle comme une conférence de presse, mais lors d’un dîner informel de collecte de fonds. « Je ne crois pas que cela ait un impact négatif sur les relations entre le Pakistan et les États-Unis », a-t-il déclaré.