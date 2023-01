Le Pakistan renvoie des centaines de réfugiés afghans pour faire face à la répression des talibans

Plus de 600 Afghans ont été expulsés du Pakistan au cours des trois derniers jours, et des centaines d’autres risquent d’être expulsés dans le cadre d’une nouvelle répression contre les migrants.

Samedi, 302 personnes ont été renvoyées en Afghanistan depuis la province du Sindh et 303 lundi, dont 63 femmes et 71 enfants. 800 autres personnes devraient être expulsées dans les prochains jours.

À propos de 250 000 Afghans sont arrivés au Pakistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021.

L’été dernier, les autorités ont commencé à expulser des Afghans pour entrée illégale dans le pays, mais les arrestations et les détentions ont augmenté depuis octobre. Près de 1 400 Afghans, dont 129 femmes et 178 enfants, ont été détenus rien qu’à Karachi et Hyderabad, le plus grand nombre d’arrestations effectuées à ce jour au Pakistan, selon des avocats.

Le Pakistan n’a pas adopté la Convention des Nations Unies sur les réfugiés de 1951, qui confère aux pays l’obligation légale de protéger les personnes fuyant des atteintes graves.

Moniza Kakar, une avocate des droits de l’homme basée à Karachi, a déclaré que près de 400 des Afghans arrêtés avaient des visas valides sur leurs passeports ou des cartes de preuve de résidence, qui, selon eux, ont été confisqués par la police avant d’être emprisonnés.

En décembre dernier, des photos de femmes et d’enfants afghans emprisonnés à Karachi sont devenues virales. Photographie : document

Umer Ijaz Gilani, un avocat basé à Islamabad, a déclaré que l’expulsion des demandeurs d’asile afghans était une “violation manifeste du principe de non-refoulement” (renvoyer de force des réfugiés ou des demandeurs d’asile là où ils pourraient être persécutés). Il a exhorté la Commission nationale des droits de l’homme (NCHR) du gouvernement pakistanais à ordonner aux autorités de l’État d’arrêter les expulsions.

“La NCHR a la compétence… si elle ne l’exerce pas, nous pourrions nous adresser à la Haute Cour”, a déclaré Gilani, qui soutient 100 défenseurs afghans des droits humains qui demandent l’asile à Islamabad. Il a déclaré que ses clients étaient extrêmement préoccupés par les arrestations dans le Sindh.

Farah Zia, la directrice de la Commission indépendante des droits de l’homme du Pakistan, a condamné le traitement des Afghans, en particulier les arrestations de femmes et d’enfants “parce que leur vulnérabilité est aggravée par leur sexe et leur âge et le manque de liens avec les réseaux locaux”.

En décembre, fuite de photos de femmes et d’enfants emprisonnés à Karachi devenu viral.

L’année dernière, la commission a écrit au gouvernement, l’exhortant à développer une politique plus humaine envers les réfugiés afghans.

Les autorités du Sindh ont défendu leurs actions. « Le gouvernement ne prend des mesures que contre les immigrants illégaux ; ceux qui vivent sans document de voyage valide », a déclaré leur porte-parole Murtaza Wahab.

Nida Amiri*, demandeuse d’asile enregistrée à Karachi, a raconté des « nuits blanches » depuis la répression. Son mari, un haut fonctionnaire du gouvernement, se cache en Afghanistan. “J’ai des maux de tête et ma tension artérielle refuse de baisser”, a déclaré Amiri, 47 ans, qui a quitté Kaboul en décembre 2021 et travaille maintenant comme cuisinier.

Elle a ajouté : “Je préférerais mourir en prison plutôt que de retourner à Kaboul, où nous ne pouvons même pas respirer librement.”

Elle a une carte d’enregistrement de la Société pour les droits de l’homme et l’aide aux prisonniers (Sharp), qui s’associe au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour évaluer initialement les demandes d’asile. Mais un employé de Sharp a déclaré que la carte “ne peut pas l’empêcher d’être transportée”.

Nida Amiri et sa fille Afshaneh Noor. Photographie : Zofeen Ebrahim

La fille d’Amiri, Afshaneh Noor, âgée de 21 ans, a déclaré que vivre au Pakistan n’était peut-être pas facile, mais que si elle y était renvoyée, elle serait « prisonnière chez moi ». “C’est le pire endroit sur Terre pour une femme, en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Sa sœur de 14 ans et son frère de neuf ans ne sont plus autorisés à aller à l’école, a-t-elle dit, parce que leur mère est tellement inquiète qu’ils seront détenus. “Elle nous a dit de toujours porter la carte Sharp et d’éviter de quitter la maison sauf en cas d’absolue nécessité”, a déclaré Noor. “Nous disons aux gens que nous sommes de Chitral [a region in northern Pakistan bordering Afghanistan].”

Nadera Najeeb*, 43 ans, veuve et mère de six enfants, appartient à la communauté hazara, une minorité majoritairement musulmane chiite persécutée par les talibans. Elle est entrée illégalement au Pakistan avec cinq de ses enfants – deux fils et trois filles – il y a deux mois. “J’ai été forcée de fuir, sinon mes filles seraient violées par les talibans”, a-t-elle déclaré. Avant de partir, elle a marié sa fille aînée au fils d’un cousin, la laissant à Kaboul.

Nadera Najeeb : “J’ai entrepris ce voyage difficile pour assurer la sécurité de mes enfants.” Photographie : Zofeen Ebrahim

Najeeb, qui travaille dans une pêcherie à Karachi, a commencé à porter un noir abaya – un long manteau ample qui lui couvre la tête et le visage pour ne laisser apparaître que ses yeux. « Ainsi, personne ne pourra dire que je suis afghane ou que j’appartiens à la communauté hazara », a-t-elle déclaré. « J’ai entrepris ce voyage difficile pour assurer la sécurité de mes enfants ; si nous sommes mis derrière les barreaux puis renvoyés, tout cela ne servira à rien.

Qaiser Khan Afridi, un porte-parole du HCR, a déclaré que l’organisation s’efforçait d’identifier les demandes d’asile les plus vulnérables pour la réinstallation, y compris les ménages dirigés par des femmes et les familles avec enfants à risque. Le HCR s’efforce de trouver des « solutions durables » pour les réfugiés, mais il appartient aux gouvernements d’accorder l’asile.

“La réinstallation, malheureusement, ne peut pas être disponible pour l’ensemble de la population réfugiée car les opportunités sont limitées”, a-t-il déclaré.

*Les noms ont été changés pour protéger les identités