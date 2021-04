Hasan Ali a pris quatre guichets alors que le Pakistan battait le Zimbabwe dans le décideur de la série T20I à Harare

Le Pakistan a remporté une victoire 2-1 dans la série T20I contre le Zimbabwe à Harare après que les hôtes eurent menacé de provoquer une surprise lors du troisième match décisif.

Le Zimbabwe – qui a stupéfié le Pakistan avec une victoire de 19 points lors du deuxième match de vendredi – était 101-1 après 13 dépassements pourchassant 166 pour la victoire, grâce à Wesley Madhevere (59) et Tadiwanashe Marumani (35).

Cependant, Mohammad Hasnain (1-26) a battu l’adolescent Marumani sur un bord intérieur dans un 14e plus de deux points, brisant un deuxième stand de guichet de 65 avec Madhevere, et le Zimbabwe a continué à perdre six guichets pour 39 points à la fin. 141-7 pour subir une défaite de 24 points.

Hasan Ali (4-18) a écarté Madhevere et Regis Chakabva (0) dans un 16e à quatre points alors que le Zimbabwe avait besoin de 54 points à partir des quatre derniers overs, un exploit qu’ils ne pouvaient pas gérer.

Le demi-siècle de Wesley Madhevere a été vain pour le Zimbabwe alors que les quilleurs pakistanais ont riposté

Brendan Taylor (20) a fait deux chiffres avant d’être l’un des deux batteurs à tomber face à Haris Rauf (2-34) en finale, tandis que Hasan – qui avait épinglé Tarisai Musakanda (10) lbw au début – a limogé le capitaine du Zimbabwe. Sean Williams pour neuf dans le 19e.

Le Pakistan – qui a remporté le premier match de la série par 11 points – a affiché 165-3 de ses 20 passes après avoir choisi la batte, avec Mohammad Rizwan frappant un invaincu 91 en 60 balles et Babar Azam 52 en 46.

Rizwan et Babar ont mis 126 pour le deuxième guichet du Pakistan, Rizwan frappant son deuxième demi-siècle de la série après avoir marqué 82 pas sur 61 balles dans le premier match.

Le matelot zimbabwéen Luke Jongwe (3-37) a ramassé chacun des guichets pakistanais, avec l’ouvreur Sharjeel Khan (18) rattrapé à mi-course au cinquième et Babar et Fakhar Zaman (0) ont attrapé des balles successives au plus profond du finale terminée.

Le Zimbabwe et le Pakistan vont désormais se rencontrer lors de deux matchs tests, également à Harare, dont le premier débutera jeudi.