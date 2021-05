Le Pakistan remporte la série contre le Zimbabwe alors que les meilleurs chiffres en carrière de Shaheen Afridi lui assurent une deuxième victoire consécutive | Nouvelles de cricket

Le lanceur rapide du bras gauche du Pakistan, Shaheen Afridi, a remporté le dernier guichet du Zimbabwe tôt le quatrième matin pour remporter la victoire

Shaheen Afridi a remporté les meilleurs chiffres en carrière de 5-52 alors que le Pakistan a remporté une victoire en manches et 147 points contre le Zimbabwe au début de la quatrième journée du deuxième test à Harare – remportant une victoire de 2-0 en série.

Le Pakistan n’avait besoin que d’un guichet pour la victoire alors que le jeu commençait le quatrième matin, et il a fallu un peu plus de 20 minutes à Shaheen pour inciter Luke Jongwe (37 ans) au portier Mohammad Rizwan. Le Pakistan a également remporté le premier test par une manche (et 116 points).

Le côté des tournées avait choisi de battre en premier et affiché un énorme 510-8 déclaré, renforcé par un premier double cent pour l’ouvreur Abid Ali, qui a passé près de 11 heures au pli pour son 215. Azhar Ali (126) trop impressionné, marquant un beau siècle, tandis que le tailleur Nauman Ali a tonk un 97 sur 104 balles.

Le matelot Hasan Ali a réclamé 5-27 dans les premières manches du Zimbabwe, battant les hôtes pour 132, avant que le rapide du bras gauche Shaheen et le spinner Nauman (5-86) se partagent les 10 secondes après que le Zimbabwe ait été contraint de suivre.

Seuls Regis Chakabva (80) et le skipper de remplacement Brendan Taylor (49) ont offert une grande résistance à l’accusation de victoire du Pakistan, la plupart des dégâts étant causés le troisième jour lorsque les visiteurs ont ramassé 15 guichets.

Ils ont dû attendre le quatrième matin pour remporter leur victoire complète, Shaheen frappant le coup final alors que le Zimbabwe était éliminé pour 231.