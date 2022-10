Le Pakistan ravagé par les inondations dégrade la note des concours par Moody’s

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan a contesté vendredi la dégradation de sa note par Moody’s Investors Service, insistant sur le fait qu’il dispose de réserves et d’un financement suffisants pour rembourser sa dette extérieure malgré les pires inondations de son histoire.

De telles révisions à la baisse ont tendance à ébranler la confiance des investisseurs, car cette action est considérée comme un avertissement indiquant que le Pakistan est plus susceptible de faire défaut sur ses dettes extérieures.

La réaction de colère du Pakistan survient un jour après la révision de la cote de crédit souveraine du Pakistan par Moody’s d’un cran par rapport au statut de risque de crédit toujours élevé de Caa1 de B3, citant la diminution des réserves de change du pays appauvri face à l’économie pakistanaise à la suite des meurtrières inondations. Le déluge a tué 1 700 personnes, laissé un demi-million de sans-abri et coûté quelque 30 milliards de dollars.

Le ministère des Finances, dans un communiqué très ferme, a déclaré que “l’action de notation de Moody’s est fortement contestée” car elle a été menée sans consultation avec le ministère ou la banque centrale du pays.

Le ministère a déclaré qu’il partageait des informations avec Moody’s et exhorte le service à annuler la rétrogradation.

Les multiples risques médicaux et autres auxquels sont confrontés un demi-million de survivants des inondations ont incité les Nations Unies à augmenter leur demande d’aide humanitaire pour le Pakistan de 160 millions de dollars à 816 millions de dollars. Le ministère des Finances a déclaré qu’il s’attendait à davantage de financements de la part des “pays multilatéraux et amis” lors d’une conférence en novembre.

“Par conséquent”, a-t-il déclaré, “nous nous attendons à ce que le secteur extérieur s’améliore davantage en ligne avec l’augmentation de la liquidité”.

Le ministère a déclaré que le Pakistan est actuellement sous le programme du FMI dans un arrangement basé sur la confirmation et la confiance dans la capacité du Pakistan à maintenir la discipline budgétaire, la viabilité de la dette et les moyens de s’acquitter de toutes ses dettes intérieures et extérieures.

Le Pakistan et le FMI ont signé l’accord de 6 milliards de dollars en 2019 et malgré la réception d’une tranche cruciale de 1,112 milliard de dollars il y a quelques semaines, l’économie du pays a été durement touchée en raison des dommages liés aux inondations.

Cependant, le communiqué indique que la « détérioration des perspectives économiques à court et à moyen terme » de Moody’s ne décrit pas avec précision l’état de l’économie pakistanaise.

Des responsables pakistanais, dont le Premier ministre du pays, Shahbaz Sharif, ont déclaré ces dernières semaines que les inondations record avaient causé 30 milliards de dollars de dommages au pays. Mais le ministère a déclaré qu’une évaluation finale des dommages doit encore être finalisée en collaboration avec la Banque mondiale et d’autres partenaires.

Les inondations alimentées par le climat qui ont touché 33 millions de personnes provoquent désormais des décès dus à des maladies.

Actuellement, les médecins au Pakistan tentent de contenir l’épidémie de maladies d’origine hydrique et autres qui ont causé près de 350 décès dans les zones touchées par les inondations depuis juillet, ce qui fait craindre que l’épidémie de maladies parmi les victimes des inondations ne provoque une deuxième vague de catastrophes.

Munir Ahmed, Associated Press