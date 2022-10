Le Pakistan ramène à la maison le corps d’un journaliste tué au Kenya

Arshad Sharif a été tué dimanche soir lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a accéléré et a traversé un poste de contrôle à l’extérieur de la capitale kenyane et que la police a ouvert le feu. La police de Nairobi a exprimé ses regrets au sujet de l’incident, affirmant qu’il s’agissait d’un cas d'”erreur d’identité” lors d’une recherche d’une voiture similaire impliquée dans une affaire d’enlèvement d’enfant.

Lorsque la voiture dans laquelle Sharif voyageait avec un autre résident pakistanais, Khurram Ahmed, ne s’est pas arrêtée – pour des raisons qui restent obscures – malgré le fait qu’elle ait été signalée au poste de contrôle, la police a ouvert le feu et a pris la fuite.

La voiture de Sharif s’est retournée; il a reçu une balle dans la tête et a été tué. Sa famille au Pakistan a déclaré qu’Ahmed, initialement identifié comme le frère de Sharif par la police de Nairobi, n’était pas un parent mais qu’il était le conducteur de la voiture, selon les informations qu’ils ont reçues.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Ahmed aurait été blessé lors de l’incident et emmené à l’hôpital, mais les autorités kenyanes n’ont annoncé aucun détail sur l’état d’Ahmed et sur le lieu où il se trouve.

Un avion pakistanais a décollé du Kenya plus tôt mardi, transportant le corps de Sharif, et devait atterrir au Pakistan plus tard dans la nuit de mardi, a déclaré la ministre de l’Information Maryam Aurangzeb. Lundi, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, qui n’a aucun lien de parenté avec le journaliste assassiné, s’est entretenu avec le président kenyan William Ruto au sujet de l’incident.