Le Pakistan ramène à la maison le corps d’un journaliste tué au Kenya

ISLAMABAD (AP) – Le corps d’un journaliste pakistanais au franc-parler qui a été abattu par la police de Nairobi alors qu’il vivait caché au Kenya est rapatrié mardi à Islamabad, a annoncé le gouvernement. Le meurtre a stupéfié la communauté des journalistes pakistanais, qui a exigé une enquête détaillée sur l’incident.

Arshad Sharif a été tué dimanche soir lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a accéléré et a traversé un poste de contrôle à l’extérieur de la capitale kenyane et que la police a ouvert le feu. La police de Nairobi a exprimé ses regrets au sujet de l’incident, affirmant qu’il s’agissait d’un cas d'”erreur d’identité” lors d’une recherche d’une voiture similaire impliquée dans une affaire d’enlèvement d’enfant.

Lorsque la voiture dans laquelle Sharif voyageait avec un autre résident pakistanais, Khurram Ahmed, ne s’est pas arrêtée – pour des raisons qui restent obscures – malgré le fait qu’elle ait été signalée au poste de contrôle, la police a ouvert le feu et a pris la fuite.

La voiture de Sharif s’est retournée; il a reçu une balle dans la tête et a été tué. Sa famille au Pakistan a déclaré qu’Ahmed, initialement identifié comme le frère de Sharif par la police de Nairobi, n’était pas un parent mais qu’il était le conducteur de la voiture, selon les informations qu’ils ont reçues.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Ahmed aurait été blessé lors de l’incident et emmené à l’hôpital, mais les autorités kenyanes n’ont annoncé aucun détail sur l’état d’Ahmed et sur le lieu où il se trouve.

Le journaliste de 50 ans a fui le Pakistan en juillet alors que sa vie était menacée.

Un avion pakistanais a décollé du Kenya plus tôt mardi, transportant le corps de Sharif, et devait atterrir au Pakistan plus tard dans la nuit de mardi, a déclaré la ministre de l’Information Maryam Aurangzeb. Lundi, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, qui n’a aucun lien de parenté avec le journaliste assassiné, s’est entretenu avec le président kenyan William Ruto au sujet de l’incident.

Des diplomates pakistanais étaient présents à l’aéroport de Nairobi lorsque l’avion transportant la dépouille de Sharif a décollé. Plus tard mardi, il s’est arrêté à Doha, au Qatar, avant de se rendre au Pakistan. La famille de Sharif a déclaré que ses funérailles auront lieu jeudi à Islamabad.

Arshad Sharif a quitté le Pakistan en juillet pour éviter d’être arrêté à la suite d’une plainte déposée contre lui par un citoyen pour avoir calomnié les institutions nationales du pays, une référence à l’armée. Son sort n’était pas connu du public; la plupart de ses parents et amis savaient seulement qu’il avait passé du temps à Dubaï, aux Émirats arabes unis et à Londres.

Un mois plus tard, l’employeur de Sharif – la télévision privée ARY Television – l’a licencié, affirmant qu’il avait violé la politique de la chaîne de télévision en matière de médias sociaux. Son talk-show POWERPLAY, diffusé les lundis et jeudis, a été interrompu.

Plus tôt dans l’année, la station était restée critique à l’égard du Premier ministre pakistanais après l’éviction de son prédécesseur, Imran Khan, dans une défiance au Parlement en avril. Khan affirme qu’il a été évincé suite à un complot américain, une accusation niée par Washington et le gouvernement pakistanais. Sharif avait été un éminent critique de l’éviction de Khan.

Des journalistes pakistanais et l’organisme international de surveillance des médias Reporters sans frontières ont exigé une enquête indépendante sur le meurtre de Sharif, tandis qu’un présentateur pakistanais populaire, Hamid Mir, a déclaré lundi qu’il y avait des contradictions dans les déclarations de la police de Nairobi sur l’incident.

