Le Pakistan procède à un examen de sa sécurité nationale au milieu d’une impasse avec l’Iran | Nouvelles

Les principaux dirigeants militaires et civils du Pakistan procèdent à un examen de la sécurité nationale suite à l’impasse avec l’Iran après que les pays voisins se sont ciblés avec des frappes de missiles qui ont fait craindre une plus grande instabilité dans la région.

Le Premier ministre par intérim Anwaar-ul-Haq Kakar a convoqué cette réunion vendredi, un jour après que le pays doté de l’arme nucléaire a lancé des frappes contre les cachettes de groupes armés dans la province iranienne du Sistan-Baloutchestan, tuant au moins neuf personnes.

L’action du Pakistan fait suite aux raids aériens de l’Iran contre le groupe armé Jaish al-Adl dans la province frontalière du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, au cours desquels deux personnes ont été tuées.

Un responsable de la sécurité a déclaré que le chef d’état-major de l’armée et le chef des services de renseignement étaient présents à la réunion, a rapporté l’Agence France-Presse.

Kakar a écourté sa visite au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, à la suite de l’attaque.

Osama Bin Javaid d’Al Jazeera, en reportage depuis Islamabad, a déclaré que les participants discuteraient des conséquences de ce qui se passe dans le sud du pays.

« Ces zones sont des zones problématiques à la fois pour le Pakistan et l’Iran, et des mandataires alignés sur les deux pays opèrent dans cette région depuis des années maintenant », a-t-il déclaré.

“Ils ont mené des attaques du tac au tac l’un contre l’autre, mais les développements récents sont inhabituels dans la mesure où les militaires des deux pays sont impliqués cette fois-ci, utilisant des missiles balistiques, des drones et des munitions lourdes l’un contre l’autre”, a déclaré notre correspondant.

“Mais au cours des dernières 24 heures, les choses semblent s’être calmées puisqu’il n’y a plus eu d’attaques de part et d’autre”, a-t-il rapporté, ajoutant que les deux pays échangeaient désormais des messages diplomatiques.





Les frappes du tac au tac constituent les plus grandes intrusions transfrontalières de ces dernières années et ont suscité l’inquiétude quant au potentiel d’instabilité plus large depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Cependant, le Pakistan et l’Iran ont tous deux manifesté leur volonté d’apaiser les tensions.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’il était attaché aux relations de bon voisinage avec le Pakistan, mais a appelé Islamabad à empêcher l’établissement de « bases terroristes » sur son sol.

Le Pakistan a publié une déclaration similaire avec son ministère des Affaires étrangères, affirmant que la « seule » raison de ces attaques de représailles était « la poursuite de la sécurité et de l’intérêt national du Pakistan, qui sont primordiaux et ne peuvent être compromis ».

La Chine, proche alliée du Pakistan et de l’Iran, s’est déclarée prête à jouer un rôle de médiation.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les deux pays à « faire preuve d’un maximum de retenue pour éviter une nouvelle escalade des tensions ».

Guterres « souligne que toutes les préoccupations en matière de sécurité entre les deux pays doivent être résolues par des moyens pacifiques, à travers le dialogue et la coopération, conformément aux principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de bonnes relations de voisinage », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.