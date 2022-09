Le Pakistan prévient que les dommages causés par les inondations dépasseront les 10 milliards de dollars

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a lancé un appel urgent à l’aide internationale, le nombre de morts dans les inondations historiques à travers le pays devant augmenter dans les prochains jours.

Déjà sous le choc d’une crise économique, les eaux de crue ont submergé plus d’un tiers du pays dans l’eau, tuant plus de 1 000 personnes et touchant 33 millions de personnes.

Bilawal Bhutto Zardari, le ministre des Affaires étrangères du pays, a déclaré jeudi à Dan Murphy de CNBC qu’il craignait que les dommages causés par la catastrophe naturelle ne dépassent les estimations actuelles de 10 milliards de dollars, ajoutant que la crise dans le pays est toujours en cours et en “phase de sauvetage et de secours”. ”

L’inondation, que Bhutto Zardari a déclaré à CNBC est “une catastrophe climatique aux proportions bibliques”, couvre plus de 95 000 miles carrés de terres. Bhutto Zardari a déclaré que la crise est loin d’être terminée, car “les régions du sud du Pakistan se préparent toujours à ce que les inondations traversent les rivières du nord”.

“Le Pakistan, à l’heure actuelle, paie de sa vie et de ses moyens de subsistance une catastrophe climatique qui n’est pas de sa faute”, a-t-il déclaré. La contribution du Pakistan aux émissions mondiales de carbone est inférieure à 1 %mais il fait partie des 10 pays les plus touchés au monde par le changement climatique.

La nation sud-asiatique de plus de 220 millions d’habitants a signalé un taux d’inflation de 27% en août, selon données gouvernementales, et a été durement touché par la pandémie de Covid-19. Sa monnaie s’est effondrée tandis que les réserves de change nettes ont chuté à tout juste 8 milliards de dollars en août, selon la State Bank of Pakistan.