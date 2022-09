Le Pakistan perce un lac dans le but de sauver des villes d’inondations historiques

Dimanche, les autorités du Pakistan frappé par les inondations ont percé stratégiquement le plus grand lac d’eau douce du pays, a déclaré un ministre, déplaçant jusqu’à 100 000 personnes de leurs maisons mais évitant aux zones plus densément peuplées de recueillir les eaux de crue.

Des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord du Pakistan ont provoqué des inondations qui ont touché 33 millions de personnes et tué au moins 1 290 personnes, dont 453 enfants. L’inondation, imputée au changement climatique, continue de se propager.

Le lac Manchar, qui est utilisé pour le stockage de l’eau, avait déjà atteint des niveaux dangereux et la pression accrue constituait une menace pour les zones environnantes de la province du Sindh, dans le sud du pays, a déclaré le ministre de l’Irrigation du Sindh, Jam Khan Shoro.

Il a déclaré qu’environ 100 000 personnes seraient touchées par la brèche dans cinq conseils, mais cela aiderait à sauver des grappes plus peuplées et aiderait également à réduire les niveaux d’eau dans d’autres zones plus durement touchées.

“En infligeant la brèche, nous avons essayé de sauver la ville de Sehwan. Les niveaux d’eau des villes de Johi et Mehar dans le district de Dadu seraient réduits par cette brèche dans le lac”, a déclaré Shoro à Reuters dimanche.

Il n’était pas clair combien des 100 000 invités à quitter leur domicile le feraient réellement.

Mis à part les précipitations historiques, le sud du Pakistan a dû faire face à une augmentation des inondations alors qu’une montée subite de l’eau s’écoulait dans le fleuve Indus.

REGARDER | Un évacué des inondations décrit les conditions misérables du refuge : “Il aurait mieux valu se noyer”: un évacué des inondations au Pakistan Les inondations massives au Pakistan ont chassé de nombreux habitants de leurs maisons, et bien que certains aient commencé à trouver des abris là où ils le pouvaient, les conditions de vie dans certains abris ont démoralisé les évacués.

Le pays a déjà reçu près de trois fois la moyenne des précipitations sur 30 ans entre le trimestre et le mois d’août, totalisant 390,7 millimètres. La province du Sindh, avec une population de 50 millions d’habitants, a été la plus durement touchée, recevant 464 % de pluie en plus que la moyenne sur 30 ans.

Étant en aval de la rivière Indus, les parties sud du pays ont été témoins d’un gonflement des eaux fluviales venant du nord. Les barrages et réservoirs limités du Pakistan débordent déjà et ne peuvent pas être utilisés pour arrêter les flux en aval.

REGARDER | La reconstruction pourrait prendre 5 ans : Les dommages causés par les inondations meurtrières au Pakistan dépassent les 10 milliards de dollars américains, selon des responsables Le chef du climat au Pakistan affirme qu’un tiers du pays est sous l’eau après que les inondations de la mousson ont endommagé près d’un million de maisons et tué plus de 1 000 personnes.

Le barrage de Tarbela, dans le nord-ouest, est à pleine capacité depuis des semaines, selon les données de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

En aval dans le Sindh, les barrages sont sous pression avec le fleuve Indus en crue élevée, a indiqué la NDMA dans son dernier rapport de situation.

PHOTOS | 3,3 millions de personnes au Pakistan touchées par les inondations, plus de 1 200 morts: