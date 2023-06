Le Pakistan ordonne des évacuations massives avant l’arrivée du cyclone

Le Pakistan a ordonné l’évacuation de 80 000 citoyens alors qu’il se prépare à l’approche d’un cyclone.

Les communautés côtières du sud de la province du Sindh devraient subir des ondes de tempête pouvant atteindre 3,5 mètres.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 2 000 personnes ont déjà été évacuées vers des endroits sûrs.

Les autorités pakistanaises ont lancé lundi un effort d’évacuation pour éloigner 80 000 citoyens de la trajectoire d’un cyclone qui approche, qui devrait apporter des vents pouvant atteindre 120 kilomètres à l’heure.

Le cyclone traverse la mer d’Oman en direction des côtes du Pakistan et de l’Inde et devrait toucher terre plus tard cette semaine.

Des pans entiers de communautés côtières dans la province méridionale du Sindh devraient subir des ondes de tempête pouvant atteindre 3,5 mètres, qui pourraient inonder les habitations basses, ainsi que jusqu’à 30 centimètres de pluie.

Le ministre en chef du Sindh, Murad Ali Shah, a déclaré qu’une urgence avait été déclarée et que l’armée avait été mobilisée pour aider à reloger « plus de 80 000 personnes » en danger.

« Nous ne demanderons pas aux gens mais leur demanderons d’évacuer », a déclaré Shah aux journalistes, ajoutant que l’ordre était émis via les réseaux sociaux, les mosquées et les stations de radio.

Un porte-parole de Shah a déclaré qu’environ 2 000 personnes avaient déjà été évacuées vers des « endroits sûrs » de la région de Shah Bandar, une ville de pêcheurs nichée dans des deltas de mangroves à 45 kilomètres à l’ouest de l’État indien du Gujarat.

Cependant, dans le village voisin de Gul Muhammad Uplano, les autorités ont eu du mal à persuader les familles de partir.

« Nous deviendrons impuissants dans les camps du gouvernement, c’est pourquoi nous sommes mieux chez nous », a déclaré Gul Hasan, 46 ans.

Le service météorologique pakistanais a averti que les maisons traditionnelles en terre et en paille qui abritent les plus pauvres du Pakistan seront vulnérables à la désintégration par vents violents.

Mais dans la colonie de Haji Ibrahim, un groupe de telles structures, le pêcheur Abu Bakar a déclaré que les inquiétudes concernant la perte de leurs moyens de subsistance prévalaient.

Bakar a dit :

Notre bateau, nos chèvres et nos chameaux sont nos atouts. Nous ne pouvons pas faire de compromis sur leur sécurité. Mais si le danger devient imminent, nous serons obligés de partir pour sauver nos vies.

Effets néfastes du changement climatique

Le législateur provincial Muhammad Ali Malkani a déclaré à l’AFP qu’une décision avait été prise d’évacuer la population vivant jusqu’à huit kilomètres à l’intérieur des terres.

Karachi – une ville portuaire abritant environ 20 millions d’habitants – devrait également être inondée de poussière et de tonnerre avec des vents soufflant jusqu’à 80 kilomètres à l’heure.

Les panneaux publicitaires seront retirés et 70 bâtiments vulnérables évacués dans la ville, tandis que la construction sera arrêtée sur toute la zone touchée.

Le département météorologique indien a déclaré lundi que la tempête frappera l’État occidental du Gujarat vers midi jeudi, avec des vents soufflant jusqu’à 150 kilomètres à l’heure provoquant « la destruction totale des maisons au toit de chaume ».

De fortes pluies et des vents violents samedi soir ont tué 27 personnes dans le nord-ouest du Pakistan, dont huit enfants, ont indiqué des responsables.

« Ce sont sans aucun doute les effets néfastes du changement climatique », a déclaré dimanche le Premier ministre Shehbaz Sharif sur Twitter.

L’été dernier, le Pakistan a été frappé par des pluies de mousson massives qui ont inondé un tiers du pays, endommagé deux millions de maisons et tué plus de 1 700 personnes.

Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé du monde avec 220 millions d’habitants, n’est responsable que de 0,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Mais la nation se classe parmi les plus vulnérables aux événements météorologiques extrêmes, qui, selon les scientifiques, deviennent de plus en plus fréquents et plus graves en raison du changement climatique.