Le Pakistan nomme un nouveau chef de l’armée alors que les troubles politiques liés à l’influence militaire s’aggravent

Alors que novembre tire à sa fin, des foules massives devraient descendre sur la capitale pakistanaise Islamabad et sa ville jumelle Rawalpindi, encourageant l’ancien Premier ministre charismatique Imran Khan qui a été évincé du pouvoir en avril dernier, et se joignant à son appel incessant à des élections anticipées.

Le rassemblement prévu samedi coïncide avec une transition habituellement tendue qui, selon la loi, intervient tous les trois ans au Pakistan : la nomination d’un nouveau chef de l’armée, la figure la plus puissante du pays qui dispose d’un arsenal nucléaire et de tensions constantes avec ses voisins.

Jeudi, le gouvernement actuel, une coalition multipartite dirigée par Shehbaz Sharif, a mis fin à des semaines d’intenses spéculations en nommant le lieutenant-général Syed Asim Munir au poste. La décision intervient à un moment de débat acharné sur le rôle de l’armée pakistanaise en politique.

Le Pakistan est également actuellement sous le choc d’une économie en difficulté et des effets d’inondations historiques et apocalyptiques qui ont récemment laissé un tiers du pays sous l’eau, affectant plus de 33 millions de personnes.

Sur cette photo publiée par le bureau du Premier ministre pakistanais, le nouveau chef de l’armée, le lieutenant-général Syed Asim Munir, à gauche, rencontre jeudi le Premier ministre Shahbaz Sharif à Islamabad après avoir été nommé chef de l’armée du pays, mettant fin à des mois de spéculation. (Bureau du Premier ministre du Pakistan/Associated Press)

Les critiques de Khan rendent la transition volatile

Khan, un ancien héros du cricket devenu politicien populiste, s’est insurgé contre l’armée, accusant constamment son chef de conspirer avec ses rivaux politiques et les États-Unis pour orchestrer son éviction par un vote de censure au Parlement en avril dernier – une accusation à la fois l’armée pakistanaise et Washington ont appelé sans fondement.

Pourtant, les critiques ont ébranlé la réputation de l’armée au niveau national, et cela signifie que cette transition est particulièrement volatile, avec des enjeux plus élevés que d’habitude pour la fragile démocratie du pays, selon les analystes.

“C’est un événement tellement massif parce que l’armée a des pouvoirs démesurés au Pakistan”, a déclaré Mosharraf Zaidi, chercheur principal et fondateur du groupe de réflexion Tabadlab basé à Islamabad.

“Il n’y a pas vraiment de grande disparité sur la manière dont le Pakistan devrait mener ses relations avec le reste du monde”, a poursuivi Zaidi, qui s’attend à ce que la politique étrangère et la manière dont le pays gère ses relations tendues avec l’Inde voisine restent stables sous le nouveau chef. La politique intérieure, cependant, est une autre affaire.

“Les désaccords portent sur qui devrait diriger le Pakistan”, a-t-il déclaré à CBC News.

“Donc, la plus grande question pour le nouveau chef de l’armée sera : l’armée doit-elle se retirer de manière significative des affaires civiles, ou doit-elle redoubler d’efforts et continuer à essayer de négocier la paix entre les factions politiques en guerre telles qu’Imran Khan et l’administration actuelle.”

Munir est l’ancien maître-espion du pays et son nouveau rôle de chef de l’armée est un poste longtemps considéré comme le véritable siège du pouvoir dans cette nation de 220 millions d’habitants dotée de l’arme nucléaire. (Asif Hassan/AFP/Getty Images)

Le chef sortant insiste sur le fait que l’armée ne s’en mêlera pas

Munir, le nouveau chef de l’armée, est le général le plus haut gradé en dehors de celui qu’il remplace.

Il était auparavant à la tête de l’aile du renseignement pakistanais, l’Inter-Services Intelligence (ISI), mais a été démis de ses fonctions de chef de l’ISI en 2019 après un affrontement avec Khan, alors Premier ministre.

L’armée pakistanaise, avec son influence démesurée, a pris le pouvoir et imposé la loi martiale à trois reprises depuis que le pays a obtenu son indépendance il y a 75 ans. Même lorsque des gouvernements civils sont au pouvoir, l’armée est largement supposée manipuler la politique dans les coulisses.

Dans son dernier discours public au début de la semaine, le chef de l’armée sortant, le général Qamar Javed Bajwa, a reconnu que l’ingérence “inconstitutionnelle” et longue de plusieurs décennies de l’armée dans la politique avait suscité de plus en plus de critiques.

Pourtant, Bajwa a insisté sur le fait que l’armée avait choisi en février de cette année de ne plus se mêler de la politique pakistanaise, et il a déclaré que les hauts responsables militaires étaient “strictement catégoriques” sur le fait que la politique de non-ingérence se poursuivrait.

Les experts, cependant, sont très sceptiques.

Khan, qui a été implacable dans sa critique de l’armée, avait attiré de grandes foules lors de ses marches anti-gouvernementales réclamant des élections anticipées avant d’être touché au pied par un homme armé au début du mois. Il rejoindra le rassemblement ce week-end près de la capitale Islamabad. (Arif Ali/AFP/Getty Images)

Les experts prédisent une instabilité politique

“Beaucoup trouveront cela difficile à croire parce qu’en fin de compte, la raison pour laquelle Khan a perdu le pouvoir en avril est qu’il s’est brouillé avec l’armée”, a déclaré Madiha Afzal, membre du programme de politique étrangère du Brookings Institute à Washington DC, dans un courriel à CBC News.

“Les perspectives pour le Pakistan sont une instabilité politique jusqu’aux prochaines élections, quelle que soit leur tenue.”

Khan aimerait que des élections aient lieu immédiatement, car il accuse ses adversaires politiques de corruption et d’élitisme. Le gouvernement actuel refuse de renoncer à son intention de tenir des élections comme prévu, au plus tôt en août 2023.

“Le gouvernement a perdu du capital politique au cours des sept derniers mois et espère le récupérer avant les prochaines élections grâce à une sorte de redressement économique, qui demande du temps”, a déclaré Afzal.

Cette perte de capital politique a été martelée par les foules passionnées de partisans que commande Khan.

La base de Khan, qui comprend de nombreux jeunes Pakistanais comme cet homme participant à un rassemblement le 28 octobre à Lahore, est passionnée par ses revendications pour de nouvelles élections et son mépris pour le gouvernement actuel. (Akhtar Soomro/Reuters)

“Cette manifestation se poursuit”, a déclaré un partisan, Malik Qasim Shehzad, à Reuters au début du mois. “Si Dieu le veut, cela continuera jusqu’à ce que les demandes légitimes de Khan soient satisfaites.”

Zaidi considère Khan comme le politicien le plus populaire au Pakistan, bien qu’il pense que le soutien au leader est inférieur à ce que sa base aimerait penser.

“Il n’y a pas de groupe démographique dans le pays au sein duquel il ne bénéficie pas de soutien”, a déclaré Zaidi. “C’est un leader populaire à l’échelle nationale d’une manière que, vraiment, le Pakistan n’a pas eu depuis un moment.”

Une tentative d’assassinat au cours de laquelle Khan a reçu une balle dans le pied début novembre l’a contraint à s’éloigner de ce que ses partisans appellent son rassemblement de “vraie liberté” pendant plusieurs semaines, le temps qu’il se rétablisse.

REGARDER | La tentative d’assassinat sur Imran Khan : L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan blessé par arme à feu Un homme armé a ouvert le feu sur un camion porte-conteneurs au Pakistan transportant l’ancien Premier ministre du pays, Imran Khan, le blessant légèrement. Le tireur présumé a été interpellé sur place.

L’ancien chef revient maintenant au moment où le chef de l’armée est sur le point de prendre le relais.

Les analystes voient plus d’instabilité à l’horizon.

Selon Zaidi, le pays “continuera à se débrouiller et à vaciller d’une crise économique et politique à l’autre”.