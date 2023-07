« Le Pakistan ne se rendra pas en Inde si … »: le ministre pakistanais définit les conditions de l’ODI WC

Pendant des mois, le débat sur les sites de la Coupe d’Asie et de la Coupe du monde ODI a englouti toute la fraternité du cricket. Après que le format hybride ait été convenu entre le Pakistan Cricket Board et l’Asian Cricket Council, une nouvelle tournure a été apportée à la saga avec le ministre des Sports du Pakistan suggérant que l’équipe dirigée par Babar Azam ne se rendrait pas en Inde pour la Coupe du monde si le Board of Control for Cricket in India (BCCI) insiste pour jouer la Coupe d’Asie dans un lieu neutre.

« Mon opinion personnelle, puisque le Pakistan Cricket Board (PCB) relève de mon ministère, est que si l’Inde exige de jouer ses matchs de Coupe d’Asie dans un lieu neutre, nous exigerons également la même chose pour nos matchs de Coupe du monde en Inde », a déclaré le Le ministre des Sports Ehsaan Mazari a déclaré Express indien. La déclaration du ministre des Sports a confirmé que le Pakistan ne se rendrait pas en Inde si la BCCI prévoyait de jouer la Coupe d’Asie dans un lieu neutre.

La déclaration de Mazari est intervenue juste un jour après que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a formé un comité sur la participation de la nation à la Coupe du monde, qui se tiendra en Inde cette année.

« Le comité sera dirigé par le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari et je fais partie des 11 ministres qui en font partie. Nous discuterons de la question et donnerons nos recommandations au Premier ministre, qui est également le patron en chef du PCB. Le Premier ministre prendra la décision finale », a déclaré Mazari au sein du comité.

Le ministre a également ciblé la BCCI en disant que la réticence de l’Inde à jouer au cricket au Pakistan le déconcerte.

« L’Inde introduit le sport dans la politique. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement indien ne veut pas envoyer son équipe de cricket ici. Il y a quelque temps, un énorme contingent de baseball indien était à Islamabad pour jouer. Il y avait aussi l’équipe de bridge qui avait Il y avait plus de 60 personnes, j’étais l’invité principal de l’événement. Ils ont gagné ici et sont repartis. Les équipes pakistanaises de football, de hockey et d’échecs se rendent également en Inde », a-t-il déclaré.

Parlant des « préoccupations de sécurité » de la BCCI concernant le voyage potentiel de l’équipe indienne au Pakistan, Mazari a cité les exemples d’autres équipes qui ont fait le tour du pays.

« L’équipe de Nouvelle-Zélande était ici, avant que l’équipe de cricket d’Angleterre ne soit au Pakistan. Ils ont obtenu la sécurité présidentielle. Plus tôt, l’équipe indienne a été chaleureusement accueillie par les fans ici. La sécurité est une excuse. Nous avons également organisé la Super League du Pakistan. (PSL) qui comptait tant de joueurs étrangers », a-t-il déclaré.

Le Conseil international de cricket avait récemment envoyé un « rappel » au Pakistan concernant l’accord que le PCB avait signé sur sa participation à la Coupe du monde ODI en Inde.