Le Pakistan met en garde les migrants sans papier contre les peines de prison, alarmant les Afghans qui attendent de venir au Canada

Les demandeurs d’asile afghans et un groupe d’aide qui tente de les faire venir au Canada avertissent le gouvernement fédéral d’une nouvelle échéance imminente au Pakistan pour les migrants sans papiers.

Le Pakistan menace de jeter les gens en prison jusqu’à trois ans s’ils ne renouvellent pas leurs visas d’ici la fin de 2022. Le processus coûte aux candidats des centaines de dollars chacun – mettant les familles qui ont fui l’Afghanistan et les talibans avec peu ou pas d’argent à un grave inconvénient.

Une publicité vidéo produite par le ministère pakistanais de l’Intérieur est diffusée sur les réseaux sociaux gouvernementaux et à la télévision depuis début octobre. Il prévient que “les étrangers en séjour prolongé peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement” après le 31 décembre.

« Le message du gouvernement pakistanais selon lequel les Afghans qui se trouvent illégalement au Pakistan seront expulsés et potentiellement arrêtés est très troublant », a déclaré Brian Macdonald, directeur exécutif d’Aman Lara, une organisation à but non lucratif d’anciens combattants et d’interprètes canadiens qui ont travaillé pendant plus d’un an pour faire venir des réfugiés afghans au Canada.

Bien que les seuls pays étrangers nommés dans l’annonce soient l’Inde et la Somalie, elle est diffusée en trois langues différentes : l’ourdou (langue nationale du Pakistan) et le dari et le pashto, fréquemment parlés par les Afghans.

Mohammad Nasimi et ses enfants posent dans la chambre d’hôtel à Islamabad où ils séjournent en attendant de déménager au Canada. (Mohammed Nasimi)

“Ils nous visent directement”, a déclaré Mohammad Younas Nasimi, un demandeur d’asile afghan. Il vit dans une chambre d’hôtel à Islamabad avec sa femme et ses six enfants en attendant de voir s’il est admissible à un programme de mesures spéciales d’immigration géré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Le programme vise à accélérer l’immigration d’anciens interprètes militaires et d’autres anciens employés du gouvernement canadien et des forces armées, ainsi que de leurs familles.

En tant que travailleur contractuel, Nasimi a aidé les troupes canadiennes en Afghanistan à détecter les bombes et les mines terrestres posées par les talibans.

Nasimi a déclaré qu’il attendait une réponse d’IRCC depuis un an.

Il a dit qu’il craignait que le statut de sa famille au Pakistan ne devienne plus précaire. Quelques semaines après avoir vu la publicité pour la première fois à la télévision, a-t-il dit, son fils de deux ans a été battu dans leur hôtel.

“Je n’ai toujours pas découvert qui était le gars [that did this to him]”, a déclaré Nasimi, ajoutant que son fils avait été blessé à la tête.

“Son nez était très abîmé et il saignait.”

Il a dit avoir envoyé une note au haut-commissariat du Canada au Pakistan, mais tout ce qu’il a obtenu était une réponse indiquant que son dossier d’immigration était toujours en cours de traitement.

Le Pakistan dit que les Afghans avec des papiers valides seront “facilités”

Dans une déclaration aux médias, le haut-commissariat du Pakistan au Canada a déclaré qu’il restait déterminé “à faciliter le voyage depuis le Pakistan de tous les Afghans dont les cas sont identifiés par les pays/gouvernements parrains par le biais de leurs missions au Pakistan”.

Il a également déclaré que la publicité vidéo s’applique à tous les étrangers en séjour prolongé, pas seulement aux Afghans.

“[Afghans] avoir des documents de voyage valides ainsi que des visas/documents pour voyager depuis le Pakistan ont été et seront facilités par le gouvernement pakistanais”, indique le communiqué.

CBC News a parlé à un demandeur d’asile dont le statut sans papier l’a placé dans le collimateur de la police.

CBC News a accepté de ne pas l’identifier en raison des dangers auxquels il fait face à Islamabad et de ceux auxquels il serait confronté après avoir été expulsé vers l’Afghanistan. Il a dit qu’il attendait depuis onze mois pour savoir s’il était admissible à déménager au Canada.

Il a dit que son père travaillait comme charpentier dans les Forces armées canadiennes et qu’il était volontaire avec Aman Lara avant de fuir l’Afghanistan en 2021 après sa chute aux mains des talibans.

Lui, ses parents et ses neuf frères et sœurs n’ont pu payer les frais de visa qu’une seule fois après avoir quitté l’Afghanistan pour Islamabad, a-t-il déclaré. Les membres de sa famille attendent depuis de savoir s’ils sont également admissibles au programme d’immigration du Canada.

À la mi-octobre, ils ont reçu une lettre de leur maison d’hôtes les invitant à renouveler leur visa. “Cher invité, nous sommes confrontés à un problème de la part des forces de l’ordre pakistanaises”, indique la note, signée par un directeur général de Capetown Guest House.

Le haut-commissariat du Canada et l’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies l’ont depuis aidé, lui et sa famille, à déménager dans une autre maison d’hôtes. La famille attend toujours que ses documents d’immigration soient approuvés par le gouvernement canadien.

Le “dialogue constructif” avec le Pakistan se poursuit, selon Ottawa

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et Affaires mondiales Canada ont déclaré dans des déclarations aux médias qu’ils continuaient d’entretenir de solides relations avec le gouvernement pakistanais.

L’IRCC a déclaré avoir un “dialogue actif et constructif” avec Islamabad sur “les questions liées au passage sûr des Afghans vulnérables”.

Il a évité une question sur les préoccupations liées à la publicité vidéo, mais a déclaré que “chaque pays conserve le pouvoir de définir ses propres exigences d’entrée et de sortie”.

Affaires mondiales a déclaré qu’il appréciait « les efforts du Pakistan pour soutenir le programme canadien de réinstallation des Afghans ».

Environ 18 vols charters transportant des Afghans du Pakistan sont arrivés au Canada depuis janvier 2022, selon IRCC.

Invoquant des problèmes de sécurité, cependant, aucun des deux ministères n’a voulu dire combien d’Afghans attendent toujours au Pakistan l’autorisation de venir au Canada.

Aman Lara a déclaré être en contact avec environ 400 Afghans dans la même situation.

Selon une directive du gouvernement pakistanais, de juin à août de cette année, il a accordé un passage sûr aux Afghans qui ne disposaient pas de documents de voyage valides “par des voies aériennes terrestres… au cas par cas, en coordination avec les pays tiers destinataires”. “

Aman Lara a déclaré qu’il espérait que les autorités d’Islamabad reviendraient à cette politique.

Brian Macdonald, directeur exécutif d’Aman Lara, affirme que l’organisme à but non lucratif a aidé à mettre plus de 3 000 réfugiés afghans en sécurité au Canada depuis que Kaboul est tombée aux mains des talibans. (Derek Hooper/CBC)

“Nous encourageons le gouvernement du Pakistan à rouvrir cette fenêtre”, a déclaré Macdonald.

Mais selon un responsable du gouvernement canadien connaissant la situation, le Pakistan a dit au Canada et à d’autres pays ayant des mesures d’immigration pour les Afghans – comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne – qu’il ne peut pas maintenir indéfiniment des frontières lâches pour le bien de leur programmes d’immigration.

La source a parlé à CBC News à condition de ne pas être nommée, car elle n’était pas autorisée à commenter publiquement.

La source a également déclaré que, plus d’un an après la prise du pouvoir par les talibans, Islamabad ne considère plus la situation des réfugiés afghans comme une urgence.

La source a déclaré que le Pakistan menait des campagnes périodiques sur les réseaux sociaux sur les règles frontalières.