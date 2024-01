Le Pakistan mène des frappes militaires en Iran suite à l’attaque meurtrière de Téhéran sur son propre sol

Islamabad, Pakistan

Pakistan a mené une série de frappes militaires contre ce qu’il a déclaré être des cachettes de militants séparatistes à l’intérieur L’Irandans le dernier incident à travers leur frontière commune qui a envoyé Les tensions entre les deux voisins montent en flèche.

Ces nouvelles frappes signifient que le Pakistan et l’Iran ont désormais franchi le pas extraordinaire d’attaquer des militants sur le sol de chacun cette semaine, à un moment où le conflit s’étend au Moyen-Orient et dans la région au sens large.

Islamabad a déclaré jeudi que ses forces avaient lancé une « série de frappes militaires de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées » dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l’Iran, dans le cadre d’une opération appelée « Marg Bar Sarmachar » – une expression qui se traduit vaguement par « mort aux guérilleros ». .»

Un « certain nombre » de militants ont été tués au cours de l’opération, a ajouté le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Téhéran a exigé « une explication immédiate » du Pakistan sur les frappes, a rapporté l’agence de presse iranienne Tasnim, citant un responsable.

Entre-temps, le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, qui participe au Forum économique mondial de Davos, et le ministre par intérim des Affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, en visite en Ouganda, écourteront leur voyage et rentreront chez eux.

Le vice-gouverneur de la province du Sistan-Baloutchistan, Alireza Marhamati, a déclaré dans une interview à la télévision d’État qu’au moins sept personnes avaient été tuées à la suite d’explosions, dont trois femmes et quatre enfants, citoyens étrangers.

“A 4h30 du matin, des explosions ont été entendues dans un village frontalier, plusieurs missiles ont été tirés sur le village”, a indiqué Marhamati.

Le gouverneur adjoint a déclaré qu’une autre explosion avait eu lieu près de la ville de Saravan, mais qu’elle n’avait fait aucune victime.

Le Pakistan et l’Iran combattent depuis longtemps des militants dans la région agitée de Baloutche, le long de leur frontière de 900 kilomètres (560 milles), mais le dernier incident marque une escalade majeure entre les deux puissances voisines et survient alors que les hostilités régionales au Moyen-Orient s’intensifient à cause de la politique israélienne en cours. guerre à Gaza.

Le Pakistan a déclaré jeudi qu’il avait exprimé ses inquiétudes à l’Iran ces dernières années concernant les « refuges et sanctuaires » des combattants séparatistes pakistanais, appelés Sarmachar, vivant en Iran, et qu’ils avaient partagé des preuves de la présence et des activités des militants.

« Cependant, faute d’action face à nos graves préoccupations, ces soi-disant Sarmachars ont continué à verser le sang de Pakistanais innocents en toute impunité. L’action de ce matin a été prise à la lumière de renseignements crédibles faisant état d’activités terroristes imminentes à grande échelle », a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Le Pakistan a déclaré qu’il « respecte pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République islamique d’Iran » et que « le seul objectif de l’acte d’aujourd’hui était la poursuite de la sécurité et de l’intérêt national du Pakistan, qui sont primordiaux et ne peuvent être compromis ».

L’opération du Pakistan intervient un jour après L’Iran a déclaré avoir utilisé des « frappes de missiles et de drones de précision » pour détruire deux bastions du groupe militant sunnite Jaish al-Adl dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, selon l’agence de presse Tasnim.

Les frappes ont tué deux enfants et blessé plusieurs autres, selon des responsables locaux et le ministère pakistanais des Affaires étrangères, qui ont décrit l’attaque comme une « violation non provoquée de son espace aérien par l’Iran » et ont mis en garde l’Iran contre de « graves conséquences ».

Il a également lancé mercredi une dispute diplomatique avec le Pakistan, rappelant son ambassadeur d’Iran et suspendant toutes les visites iraniennes de haut niveau.

Un porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que l’ambassadeur iranien au Pakistan ne devrait pas revenir d’une visite en Iran en cours et a averti que « le Pakistan se réserve le droit de répondre à cet acte illégal ».

L’Iran a défendu ces frappes et semble chercher à apaiser les tensions avec son voisin doté de l’arme nucléaire.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré que son pays ne ciblait que les « terroristes » iraniens sur le sol pakistanais et qu’« aucun des ressortissants du pays ami du Pakistan n’était visé par les missiles et les drones iraniens ».

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avait précédemment défendu les frappes comme une opération « précise et ciblée » visant à dissuader les menaces à la sécurité.

Mais l’attaque meurtrière sur le territoire pakistanais a gravement endommagé les relations entre les deux pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jilani à son homologue iranien.

« Le ministre des Affaires étrangères a fermement souligné que l’attaque menée par l’Iran à l’intérieur du territoire pakistanais, le 16 janvier 2024, constituait non seulement une grave violation de la souveraineté du Pakistan, mais constituait également une violation flagrante du droit international et de l’esprit des relations bilatérales entre le Pakistan et l’Iran. “, a déclaré le ministère.

Jilani a également averti que des actions unilatérales pourraient porter atteinte à la sécurité régionale, affirmant que le terrorisme est une menace commune qui doit être combattue par des efforts coordonnés, a indiqué son bureau.

Le Pakistan a cependant également réitéré qu’il considérait l’Iran comme un « ami et un frère » et qu’il « n’avait aucun intérêt à aggraver la situation ».

Le peuple Baloutche vit là où se rencontrent le Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran. Ils ont toujours fait preuve d’une tendance farouchement indépendante et ont toujours été mécontents d’être gouvernés à la fois par Islamabad et par Téhéran, avec des insurrections bouillonnant dans cette région frontalière poreuse depuis des décennies.

La région dans laquelle ils vivent est également riche en ressources naturelles et les séparatistes baloutches se plaignent du fait que leur population, parmi les plus pauvres de la région, n’a vu que peu de richesses se répercuter sur leurs communautés.

Jaish al-Adl, ou Armée de la Justice, ciblé par l’Iran mardi, est un groupe militant séparatiste qui opère des deux côtés de la frontière et a déjà revendiqué la responsabilité d’attaques contre des cibles iraniennes.

Son objectif déclaré est l’indépendance de la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, voisine du Pakistan.

Mercredi, il a revendiqué la responsabilité d’une attaque contre un véhicule du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) au Sistan-Baloutchistan qui, selon les médias officiels iraniens, a tué l’un de ses colonels.

Attaques de l’Iran et de ses alliés



Ces frappes ont eu lieu après l’attaque de l’Iran. Gardiens de la révolution a lancé des missiles balistiques, ciblant ce qu’il prétend être une base d’espionnage de l’agence de renseignement israélienne Mossad à Erbil, dans le nord de l’Irak, et des « groupes terroristes anti-iraniens » en Syrie.

L’Iran a déclaré que les frappes en Irak étaient une réponse à ce qu’il a qualifié d’attaques israéliennes qui ont tué des commandants des Gardiens de la révolution iraniens, et a affirmé que des cibles en Syrie étaient impliquées dans les récentes attaques. double bombardement dans la ville de Kerman lors d’une cérémonie commémorative en l’honneur du commandant de la Force Qods, Qasem Soleimani, qui a fait de nombreux morts et blessés.

Le groupe terroriste international ISIS a revendiqué l’attaque du mémorial Soleimani.

Les mandataires de l’Iran dans la région ont également lancé des attaques sur les forces israéliennes et ses alliés.

