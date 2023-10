Le Pakistan menace d’expulser 1,7 million d’Afghans alors que les liens avec les talibans se détériorent

Andarabi ne fuit pas les talibans, dont il a aidé à mettre les combattants derrière les barreaux, mais la police du Pakistan, pays où il a trouvé refuge il y a près de deux ans. Son visa a expiré et, dans un contexte de répression croissante contre les réfugiés afghans au Pakistan, il craint que lui, sa femme et ses cinq enfants soient emprisonnés ou même renvoyés à Kaboul.

Il s’agirait de l’une des plus grandes campagnes d’expulsion de l’histoire du Pakistan. Dans une interview, Abbas Khan, commissaire en chef du Pakistan pour les réfugiés afghans, a déclaré que le gouvernement donnerait la priorité à l’expulsion des criminels et chercherait à éviter « une action aveugle ».

Lorsque les talibans ont pris le pouvoir il y a deux ans, plus de 2 millions d’Afghans vivaient peut-être déjà au Pakistan. Beaucoup avaient fui la guerre et les difficultés des années plus tôt. La prise de pouvoir par les talibans a provoqué un nouvel afflux de plus de 600 000 réfugiés au Pakistan, selon les statistiques gouvernementales. Les responsables pakistanais affirment que peu d’autres pays auraient absorbé autant de personnes ou auraient fait preuve de bonne volonté pendant aussi longtemps.