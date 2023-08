Le Pakistan licencie tout le personnel d’entraîneurs pour Hamering contre l’Inde en ACT, avant les Jeux asiatiques

L’ensemble du personnel d’entraîneurs de l’équipe de hockey masculine du Pakistan aurait été limogé par le comité dirigé par le conseil des sports du pays après avoir échoué à atteindre la demi-finale du Trophée des champions d’Asie récemment conclu en Inde.

Shahnaz Sheikh a été nommé entraîneur-chef, mais cette décision a suscité la controverse, la personne en question faisant partie du comité directeur du Conseil des sports du Pakistan qui a apparemment émis des « feuillets roses » à Rehan Butt, Muhammad Saqlain, Haseem Khan et Muhammad Ghafoor, qui étaient tous à Chennai pour le trophée des champions d’Asie à Chennai.

Shahnaz a également été entraîneur-chef plus tôt. Il a également été nommé consultant et devait se rendre à Chennai pour ACT, mais la Fédération pakistanaise de hockey (PHF) n’a pas pu obtenir de visa pour lui à temps.

Les initiés du PHF ont informé que Shahnaz n’était pas satisfait du développement et pensaient que le PHF n’avait pas fait assez pour s’assurer qu’il obtenait le visa à temps et voyageait avec l’équipe, qui a terminé cinquième de la compétition à six équipes remportée par l’Inde.

L’Inde a battu le Pakistan 4-0 lors d’un match de championnat.

C’est pourquoi, peu de temps après le retour de l’équipe, le comité, qui comprenait Shahnaz et d’autres anciens olympiens Akhtar Rasool et Islahuddin Siddiqui, a soutenu la décision du PSB de dissoudre le PHF.

Le nouvel ensemble d’entraîneurs, qui travaillera avec Shahnaz, comprend Shakeel Abbasi, Amjad Ali et Dilawar Hussain.

La partie fascinante est qu’avec la dissolution du PHF par le PSB, le cercle du hockey est mystifié par la façon dont le PHF a annoncé le changement dans la direction de l’équipe et la nomination de Shahnaz comme entraîneur-chef pour les Jeux asiatiques.

Pendant ce temps, le comité national de sélection du PHF, dirigé par l’olympien Kaleemullah, a annoncé 36 probables pour les Jeux asiatiques. Ces probables participeront à un camp d’entraînement qui débutera mardi au stade de hockey Naseer Bunda à Islamabad.

Probables :

Gardiens : Akmal Hussain, Abdullah Ishtiyaq Khan, Waqar, Ali Raza, Abdullah Sheikh. Défenseurs : Mohammad Abdullah, Arbaz Ahmad, Mohammad Sufyan Khan, Aqeel Ahmed, Mohammad Bilal Aslam. Milieux de terrain : Usama Bashir, Mohammad Murtaza Yaqoob, Arbaz Ayaz, Ahtisham Aslam, Mohammad Baqar, Mohammad Nadeem Khan, Mohammad Imran, Syed Shehbaz Haider

Attaquants : Mohammad Imad, Afraz, Roman, Arshad Liaquat, Abdul Qayyum, Abdul Rehman, Waqar Ali, Mohammad Arsalan, Mohammad Umar Bhat, Abdul Hannan Shahid, Mohammad Shahzaib Khan, Abdul Wahab, Zikriya Hayat, Bisharat Ali, Rana Waleed, Hamza Fayaz , Abdul Rehman.

