Le Pakistan libère l’associé d’Imran Khan alors même que les autorités envisagent de poursuivre des milliers de ses partisans

ISLAMABAD (AP) – Un tribunal pakistanais a ordonné lundi la libération d’un associé de l’ancien Premier ministre Imran Khan, alors même que les autorités poursuivaient leurs efforts pour poursuivre des milliers de ses partisans accusés de récentes violences antigouvernementales.

Shireen Mazari, qui a été ministre des droits sous Khan pendant son mandat de 2018 à 2022, a été arrêtée jeudi dernier dans la capitale, Islamabad, pour incitation à la violence.

Elle a vivement critiqué l’armée pakistanaise et le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif, qui a remplacé Khan après son éviction lors d’un vote de censure au Parlement en avril 2022.

La fille de Mazari, Imaan Mazari, avait adressé une requête à un tribunal de grande instance, arguant que l’arrestation de sa mère était illégale. Elle a déclaré que la Haute Cour de Lahore avait ordonné la libération de sa mère lundi, mais qu’elle se trouvait toujours dans un centre de détention à Rawalpindi.

On ne savait toujours pas quand Shireen Mazari serait réellement libre. Elle a également été arrêtée plus tôt ce mois-ci, puis relâchée par un tribunal de grande instance d’Islamabad, et plusieurs affaires judiciaires sont en cours contre elle.

Le développement est le dernier en date du drame politique qui a englouti le Pakistan après l’arrestation de Khan, qui a déclenché des jours de protestations et de violences sans précédent depuis des années. Dix des partisans de Khan ont été tués dans des affrontements avec la police.

Des partisans du chef de l’opposition populaire ont attaqué les forces de sécurité et incendié des biens gouvernementaux et militaires. Des troupes ont été déployées pour contenir la violence, qui n’a diminué qu’après la libération de Khan.

Khan a depuis lors réduit sa campagne anti-gouvernementale, dénonçant la violence et exigeant une enquête indépendante pour déterminer qui était à l’origine de la tourmente.

Le gouvernement de Sharif, quant à lui, a arrêté au cours des deux dernières semaines près de 4 000 partisans de Khan et de son parti d’opposition pakistanais Tehreek-e-Insaf. Il s’est également engagé à poursuivre toutes les personnes impliquées dans les attaques contre les biens militaires et publics.

Lundi, l’Assemblée nationale pakistanaise – ou chambre basse du parlement – a adopté une résolution dénonçant les attaques contre des installations militaires et des biens publics, et s’est engagée à juger tous ceux liés aux récentes violences devant le tribunal militaire et antiterroriste.

Dans son discours à l’assemblée, le ministre de la Défense Khawaja Mohammad Asif a déclaré qu’ils « avaient des vidéos montrant les sœurs de Khan » et des proches parmi les émeutiers à la résidence d’un haut commandant militaire régional, qui a été incendiée.

Sharif, dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du pays, a déclaré que ceux qui étaient impliqués dans les attaques contre des biens publics et des installations militaires étaient des « ennemis du Pakistan » et a juré de les juger devant des tribunaux militaires.

Le principal groupe de défense des droits Amnesty International et la Commission des droits de l’homme du Pakistan ont exprimé leur inquiétude face aux projets du gouvernement d’utiliser les tribunaux militaires pour juger des civils. Lundi, le parti de Khan a également demandé à la Cour suprême de ne pas autoriser le gouvernement à poursuivre les procès militaires des manifestants arrêtés lors des récents affrontements.

Ancienne star du cricket devenue homme politique islamiste, Khan a affirmé que son éviction faisait partie d’un complot des États-Unis et de Sharif, aidés par l’armée pakistanaise – des affirmations que les trois ont démenties.

Khan dit qu’il fait face à près de 150 poursuites judiciaires à son encontre et craint une nouvelle arrestation mardi, alors qu’il doit comparaître devant la National Accountability Authority à Islamabad pour répondre à des questions liées à une affaire de corruption.

Munir Ahmed, Associated Press