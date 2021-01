Cette fois, les agents de lutte contre la poliomyélite tenteront de vacciner 40 millions d’enfants à travers le Pakistan, tout en suivant la distance sociale et d’autres précautions dues au coronavirus, a déclaré Zulfiqar Babakhel, porte-parole du programme contre la polio.

Des gouttes de vitamine A supplémentaires seront administrées pour « aider à renforcer l’immunité générale », a-t-il dit, ajoutant que les agents de lutte contre la polio enfileront des gants et des masques et iront de maison en maison pendant la campagne.

Récemment, il y a eu une augmentation constante des décès dus au COVID-19 et du nombre de nouvelles infections dans le pays. Le Pakistan a enregistré plus de 504 000 cas de virus, dont 10 676 décès depuis la découverte de la première infection en février. Lundi, il a signalé 1 877 nouveaux cas et 32 ​​décès au cours des dernières 24 heures.