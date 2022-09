Le Pakistan lance une hotline anti-harcèlement pour les personnes trans

Les personnes trans au Pakistan sont considérées par beaucoup comme des parias, en particulier dans les régions conservatrices du pays, où elles sont souvent abusées sexuellement, agressées et même assassinées. Ils hésitent également à s’inscrire dans des écoles ordinaires pour éviter la discrimination.

ISLAMABAD – Le Pakistan a lancé vendredi une ligne d’assistance téléphonique pour les personnes transgenres dans le but de les protéger contre la discrimination et le harcèlement, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Salman Sufi, conseiller du Premier ministre Shahbaz Sharif, a déclaré dans un tweet que la hotline tant attendue pour la protection des personnes trans contre la discrimination et le harcèlement avait été mise en place et était en ligne.

La hotline est connectée aux hauts responsables de la police et au ministère des Droits de l’homme, a-t-il déclaré.

« Comment pouvons-nous appeler cette hotline quand nos téléphones sont arrachés ? Quand nous sommes arrêtés comme un voleur lors de fêtes de mariage où nous devons nous produire et gagner de l’argent ? Qui nous harcèle le plus ? dit Bobby. « Oui, en effet, la police. Et nous devrons appeler la police pour demander justice.