Le Pakistan lance une campagne anti-poliomyélite ciblant 44 millions d’enfants

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan a lancé dimanche sa première campagne anti-polio de l’année, ciblant 44,2 millions d’enfants de moins de cinq ans.

Le Pakistan et l’Afghanistan sont les deux seuls pays au monde où la poliomyélite continue de menacer la santé et le bien-être des enfants. La poliomyélite affecte le système nerveux des enfants et conduit finalement à la paralysie.

Le Premier ministre Shahbaz Sharif a lancé la campagne nationale en administrant des gouttes contre la poliomyélite aux enfants de la capitale, Islamabad, affirmant que le Pakistan était malheureusement parmi les rares pays qui souffraient encore de la maladie.

Vingt cas ont été signalés dans la région tribale du Nord-Waziristan l’année dernière, bien que la maladie ait été contenue chez d’autres enfants grâce à la vaccination, a déclaré Sharif.

Environ 44 millions d’enfants dans 156 districts seront vaccinés.

Cela comprend 22,54 millions d’enfants au Pendjab, 10,1 millions dans le Sind et 7,4 millions dans les provinces de Khyber Pakhtunkhwa.

Sharif a déclaré que son gouvernement ainsi que d’autres parties prenantes, dont le milliardaire américain Bill Gates et l’Organisation mondiale de la santé, contribuaient efficacement à l’éradication de la poliomyélite au Pakistan.

Il a remis des certificats d’appréciation lors du lancement aux travailleurs de première ligne de la poliomyélite et a salué leurs «sacrifices inestimables».

Le Pakistan a été le témoin d’attaques fréquentes contre des équipes de lutte contre la poliomyélite et des policiers déployés pour les protéger. Les militants prétendent à tort que les campagnes de vaccination sont une conspiration occidentale pour stériliser les enfants.

The Associated Press