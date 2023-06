Le Pakistan lance des tests ADN pour identifier les victimes de la catastrophe d’un bateau en Grèce

Des familles pakistanaises fournissent des échantillons d’ADN pour aider à identifier les victimes de la catastrophe maritime en Grèce.

Dans la ville perchée de Khuiratta, où une famille a été testée, les autorités ont connaissance d’au moins 28 personnes décédées ou portées disparues.

Des témoignages suggèrent qu’entre 400 et 750 personnes s’étaient entassées dans le bateau de pêche et que seules 104 personnes auraient survécu.

Muhammad Yasin a emprunté près de 8 000 dollars pour rejoindre l’Europe en bateau afin d’essayer de construire une vie meilleure pour ses jeunes enfants. Ils sont maintenant soumis à des tests ADN par le Pakistan pour voir si leur père fait partie des dizaines de personnes décédées lorsque leur bateau a coulé au large de la Grèce la semaine dernière.

La plupart des personnes à bord venaient d’Égypte, de Syrie et du Pakistan et ont payé des milliers de dollars à des trafiquants d’êtres humains comme l’a fait Yasin, 28 ans. On craint que des centaines de plus que les 81 victimes confirmées ne soient mortes.

« Il pensait que l’avenir de ses enfants serait meilleur », a déclaré à Reuters le frère de Yasin, Muhammad Ayub, alors que les deux enfants, Subhan, trois ans et Zulekha, un an, étaient assis sur ses genoux.

« Nous n’avons aucune idée d’où il est. S’il est vivant ou mort. »

Dans la ville perchée de Khuiratta, où la famille a été testée, les autorités ont connaissance d’au moins 28 personnes décédées ou portées disparues. La ville, dans la région himalayenne du Cachemire sous administration pakistanaise, comme dans d’autres régions du Pakistan, est connue pour ses habitants qui se rendent en Europe pour tenter de mieux gagner leur vie.

Le commissaire adjoint Mushtaq Ahmad a déclaré :

Chaque famille donne au moins deux échantillons – père, mère ou fils ou fille. Certaines femmes ne savent pas que leurs fils ont disparu, alors nous ne leur avons rien dit.

Les circonstances exactes du naufrage du navire alors qu’il était suivi par les garde-côtes grecs ne sont toujours pas claires. Le bateau serait parti de la ville libyenne de Tobrouk le 10 juin.

Des témoignages suggèrent qu’entre 400 et 750 personnes s’étaient embarquées dans le bateau de pêche qui a coulé à environ 80 km de la ville côtière méridionale de Pylos. Selon la police pakistanaise, 800 personnes étaient à bord.

Quatorze personnes au Pakistan ont été arrêtées, soupçonnées de trafic présumé. Neuf passeurs présumés ont été arrêtés par la Grèce, tous originaires d’Égypte.

LIRE | Les garde-côtes grecs découvrent deux corps lors d’une recherche sur la tragédie des migrants

Yasin avait emprunté de l’argent pour payer 2,2 millions de roupies à un agent pour rejoindre l’Europe, a déclaré Ayub, un ouvrier du bâtiment.

« Il y a un chômage généralisé », a-t-il dit. « Donc, pour cette raison, les gens courent à l’étranger pour travailler. »

Il faisait partie des dizaines de personnes qui ont attendu pendant des heures à l’hôpital de la ville pour le prélèvement, dont Muhammad Aslam, qui espérait que donner son ADN aiderait à trouver des réponses sur son fils.

« Il n’avait qu’une mission : aller en Europe », a déclaré Aslam, tenant une photo de son fils de 26 ans, Shajid Aslam, qui avait fait plusieurs tentatives pour se rendre en Europe même après avoir été expulsé de Turquie il y a deux ans.

LIRE | Les parents de Syriens portés disparus dans la tragédie d’un bateau en Grèce « prient jour et nuit »

Le ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah a déclaré à Reuters que des échantillons d’ADN étaient également prélevés dans d’autres régions du pays auprès de familles qui souhaitaient se manifester volontairement. Ils seront envoyés en Grèce pour aider à l’identification.

Une opération massive de recherche et de sauvetage s’est poursuivie, mais les espoirs de trouver d’autres survivants du bateau qui a coulé dans certaines des eaux les plus profondes de la Méditerranée s’amenuisent. Seules 104 personnes sont connues pour avoir survécu.