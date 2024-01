Le Pakistan lance des frappes de représailles contre l’Iran, faisant sept morts

Par Frances Mao et Carrie Davies

à Singapour et au Pakistan

18 janvier 2024, 04h45 GMT Mis à jour il y a 30 minutes

Le Pakistan a lancé des frappes de missiles sur l’Iran, tuant neuf personnes, après que l’Iran a mené des frappes au Pakistan mardi soir.

Le Pakistan a déclaré que ses frappes avaient touché des « cachettes terroristes » dans la province iranienne du Sistan-Baloutchestan, au sud-est de l’Iran.

Trois femmes, deux hommes et quatre enfants ont été tués, a indiqué la télévision d’État iranienne.

Les frappes aériennes réciproques surviennent alors que les tensions au Moyen-Orient sont vives et que plusieurs crises se chevauchent.

Israël combat le groupe palestinien Hamas à Gaza et échange des tirs avec le Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban, des groupes soutenus par l’Iran en Irak et en Syrie ciblent les forces américaines, et les États-Unis et le Royaume-Uni ont frappé les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, qui ont attaqué le transport maritime.

Le Pakistan et l’Iran s’accusent depuis longtemps d’héberger des groupes militants qui mènent des attaques depuis les régions situées le long de leur frontière commune.

Jeudi, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a confirmé ses frappes, qui, selon les médias iraniens, ont eu lieu autour de la ville de Saravan.

Le Pakistan a déclaré qu’il avait agi à la lumière de « renseignements crédibles sur des activités terroristes imminentes à grande échelle » et a déclaré qu’un certain nombre de « terroristes » avaient été tués.

Il a ajouté qu’il “respecte pleinement” la “souveraineté et l’intégrité territoriale” de l’Iran, mais que son action de jeudi était “une manifestation de la détermination sans faille du Pakistan à protéger et défendre sa sécurité nationale contre toutes les menaces”.

Le Pakistan a fermement condamné mardi la frappe iranienne, qui a frappé une zone de la province pakistanaise du Baloutchistan, près de la frontière iranienne, et qui, selon Islamabad, a tué deux enfants.

L’Iran a insisté sur le fait que ses frappes visaient uniquement Jaish al-Adl, un groupe musulman sunnite baloutche qui a mené des attaques en Iran, et non les citoyens pakistanais.

Plus tôt dans la semaine, l’Iran a également attaqué des cibles en Irak et en Syrie – il a déclaré avoir touché l’État islamique et l’agence de renseignement israélienne Mossad, qui, selon lui, avaient tous deux été impliqués dans un attentat à la bombe dans la ville iranienne de Kerman au début du mois, qui a tué 84 personnes. personnes.

Les analystes ont déclaré que la réponse du Pakistan n’était pas surprenante et qu’elle correspondait à celle de l’Iran en étant présentée comme une attaque spécifique contre les insurgés.

“Les représailles du Pakistan augmentent le risque d’escalade, mais elles offrent également l’occasion de prendre du recul. En fait, les deux parties sont désormais à égalité”, a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Asie du Sud au Wilson Center.

“Islamabad était fortement incité à tenter de rétablir la dissuasion, en particulier avec l’offensive iranienne autour de la région élargie, déployant des frappes directes et des mandataires pour frapper les menaces et les rivaux. En effet, si le Pakistan s’était retenu, il aurait couru le risque de frappes supplémentaires.”

D’autres ont suggéré que le gouvernement d’Islamabad subissait des pressions intérieures pour réagir. Le pays, qui a vu son ancien dirigeant Imran Khan destitué il y a près de deux ans, organise des élections le mois prochain.

“Il y a eu beaucoup de pression publique sur le gouvernement pour qu’il fasse quelque chose et ils l’ont donc fait juste pour prouver qu’ils ne sont pas moins que [Iran]cet acte de bruit de sabre”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite Asif Yaseen, ancien secrétaire pakistanais à la Défense.

Mais il a déclaré qu’il avait “le sentiment instinctif que cela va s’arrêter là pour les deux pays” et que le Pakistan pourrait désormais être en mesure de relancer le dialogue avec l’Iran.

Certains commentateurs ont suggéré que les frappes iraniennes contre l’Irak, la Syrie et le Pakistan cette semaine étaient également motivées par la dynamique turbulente actuelle au Moyen-Orient.

Téhéran a déclaré qu’il ne voulait pas s’impliquer dans le conflit plus large entre Israël et Gaza, mais les groupes qu’il soutient ciblent Israël et ses alliés pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens.

Cependant, Shashank Joshi, rédacteur en chef du magazine spécialisé spécialisé dans la défense chez The Economist, affirme qu’il ne croit pas que ces frappes soient le résultat des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont tué environ 1 300 personnes et déclenché des représailles israéliennes contre le Hamas à Gaza, que les responsables du Hamas dirigent. Selon le ministère de la Santé, environ 24 000 personnes ont été tuées.

“L’histoire ici est celle de l’Iran qui montre ses muscles, peut-être indigné par ce qu’il considère comme une grave attaque contre son pays. [in Kerman on 3 Jan, which is] la pire attaque terroriste en Iran depuis la révolution de 1979… L’Iran est blessé et se déchaîne. Je ne pense pas qu’il y ait une raison impérieuse de dire que l’attentat à la bombe a été causé par le 7 octobre ou est une conséquence du 7 octobre”, a déclaré M. Joshi à l’émission Today de la BBC.

Il ajoute que ce n’est “pas la première fois qu’il y a des tensions frontalières, mais c’est de loin l’escalade de tensions la plus grave dont je me souvienne”.