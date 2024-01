Le Pakistan lance des frappes aériennes de représailles contre l’Iran après l’attaque de Téhéran : NPR

basculer la légende Rahmat Gul/AP

Rahmat Gul/AP

ISLAMABAD — L’armée de l’air pakistanaise a lancé jeudi matin des frappes aériennes de représailles en Iran, ciblant prétendument des cachettes de militants, une attaque qui a tué au moins sept personnes et a encore accru les tensions entre les pays voisins.

Les frappes dans la province du Sistan-Baloutchistan font suite à l’attaque iranienne mardi sur le sol pakistanais qui a tué deux enfants dans la province du Baloutchistan (sud-ouest). Les attaques de mardi et de jeudi semblent viser des groupes militants baloutches distincts qui, selon les deux pays, trouvent refuge dans l’autre.

Ces frappes mettent en péril les relations diplomatiques entre les deux voisins, l’Iran et le Pakistan, doté de l’arme nucléaire, se considérant depuis longtemps avec méfiance face aux attaques des militants.

Les attaques ont également accru la menace d’une propagation de la violence dans un Moyen-Orient perturbé par la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. L’Iran a également mené des frappes aériennes lundi soir en Irak et en Syrie suite à un attentat suicide revendiqué par l’État islamique qui a tué plus de 90 personnes au début du mois. L’Irak a rappelé son ambassadeur d’Iran pour des consultations.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a décrit leur attaque comme « une série de frappes militaires de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées ».

“L’action de ce matin a été prise à la lumière de renseignements crédibles faisant état d’activités terroristes imminentes à grande échelle”, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. “Cette action est une manifestation de la détermination inébranlable du Pakistan à protéger et défendre sa sécurité nationale contre toutes les menaces.”

Le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaarul-Haq-Kakar, qui se trouve en Suisse pour assister au Forum économique mondial de Davos, a écourté son voyage pour rentrer chez lui, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra Baloch. Le ministre des Affaires étrangères Jalil Abbas Jilani rentre également chez lui après un voyage en Ouganda.

L’Armée de libération baloutche, un groupe séparatiste, a déclaré dans un communiqué que les frappes avaient ciblé et tué sa population.

“Le Pakistan devra en payer le prix”, prévient le groupe. “Maintenant, l’Armée de libération baloutche ne restera pas silencieuse. Nous la vengerons et nous annoncerons la guerre contre l’État du Pakistan.”

Ce que cela signifiait n’était pas immédiatement clair, car la province pakistanaise du Baloutchistan, ainsi que la province iranienne voisine du Sistan-Baloutchistan, sont confrontées à une insurrection de faible niveau de la part des nationalistes baloutches depuis plus de deux décennies.

Le Pakistan a baptisé son opération « Marg Bar Sarmachar ». En farsi iranien, « marg bar » signifie « mort à » – et c’est un dicton célèbre en Iran depuis la révolution islamique de 1979, qui faisait référence à la fois aux États-Unis et à Israël. Dans la langue baloutche locale, « sarmachar » signifie guérilla et est utilisé par les militants opérant dans la région transfrontalière.

Un vice-gouverneur de la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, Ali Reza Marhamati, a donné le nombre de victimes de la frappe de jeudi lors d’un entretien téléphonique, affirmant que parmi les morts figuraient trois femmes et quatre enfants près de la ville de Saravan, le long de la frontière dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan. Il a ajouté que les morts n’étaient pas des citoyens iraniens et a également reconnu une explosion distincte près de Saravan.

HalVash, un groupe de défense du peuple baloutche, a partagé en ligne des images qui semblaient montrer les restes des munitions utilisées lors de l’attaque. Il a indiqué qu’un certain nombre de maisons avaient été touchées à Saravan. Il a partagé des vidéos montrant un bâtiment aux murs de boue détruit et de la fumée s’élevant immédiatement après la grève.

La télévision d’État iranienne, citant un responsable anonyme après l’attaque, a déclaré que Téhéran avait fermement condamné l’attaque et “exigeait une explication immédiate” du Pakistan.

Plusieurs groupes d’insurgés opèrent en Iran et au Pakistan. Ils ont tous un objectif commun : un Baloutchistan indépendant pour les zones ethniques baloutches d’Afghanistan, d’Iran et du Pakistan.

Cependant, des soupçons ont été émis quant au soutien de l’État – ou à tout le moins à la clémence – de la part des pays à l’égard de certains groupes.

Jaish al-Adl, le groupe séparatiste sunnite ciblé par l’Iran mardi, est soupçonné depuis longtemps d’opérer à partir du Pakistan et de lancer des attaques contre les forces de sécurité iraniennes.

L’Armée de libération baloutche, créée en 2000 et qui a lancé des attaques contre les forces de sécurité pakistanaises et les intérêts chinois, est soupçonnée de se cacher en Iran.

L’évolution de jeudi intervient un jour après que le Pakistan a rappelé son ambassadeur à Téhéran en raison des frappes iraniennes de mardi dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan. L’Iran a affirmé avoir ciblé des bases d’un groupe séparatiste sunnite. L’attaque a été fermement condamnée par le Pakistan, qui a dénoncé cette attaque comme une “violation flagrante” de son espace aérien et a déclaré qu’elle avait tué deux enfants.

Le risque d’une escalade persistait jeudi, alors que l’armée iranienne va commencer un exercice annuel de défense aérienne depuis son port de Chabahar, près du Pakistan, à travers le sud du pays jusqu’en Irak. L’exercice, Velayat 1402, comprendra des tirs réels depuis des avions, des drones et des systèmes de défense aérienne.

L’Iran et le Pakistan partagent une frontière largement anarchique de 900 kilomètres (560 milles) par laquelle les passeurs et les militants passent librement entre les deux nations. Cette route est également essentielle pour les expéditions mondiales d’opium en provenance d’Afghanistan.

Tant pour l’Iran que pour le Pakistan, les attaques transfrontalières renouvellent les questions sur l’état de préparation de leurs propres armées, en particulier leurs systèmes radar et de défense aérienne.

Pour le Pakistan, de tels systèmes sont cruciaux car les tensions restent toujours faibles avec l’Inde, leur rival doté de l’arme nucléaire. Leurs équipements ont longtemps été déployés le long de la frontière plutôt que sur celle avec l’Iran. L’Iran compte sur ces systèmes pour contrer d’éventuelles frappes de son principal ennemi, les États-Unis.

“Le gouvernement et l’armée ont subi une pression immense”, a déclaré Abdullah Khan, analyste à l’Institut pakistanais d’études sur les conflits et la sécurité. “L’Iran a célébré l’attaque (de mardi) dans ses médias et la perception du public pakistanais d’une armée forte n’est plus ce qu’elle était, il a donc dû réagir.”

Ces tensions comportent également des considérations géopolitiques complexes. L’armée pakistanaise s’appuie sur des avions de combat américains, chinois et français pour sa force aérienne – ce qui signifie que certaines de ces armes étrangères ont été utilisées lors de l’attaque de jeudi.

La Chine, partenaire crucial des deux pays, a appelé à la retenue. Pékin est un acteur régional clé et dispose d’un important développement de la Ceinture et de la Route dans le port de Gwadar, dans la province pakistanaise du Baloutchistan. Baloch, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu’elle n’était jusqu’à présent au courant d’aucune médiation chinoise directe dans le conflit.