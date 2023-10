Le Pakistan intervient dans les hostilités Hamas-Israël

Islamabad a appelé à un cessez-le-feu et exprimé son soutien à la Palestine

Le Pakistan a appelé à mettre immédiatement fin à l’effusion de sang entre les militants du Hamas et Israël, qui a éclaté samedi matin. Dans le même temps, de hauts responsables pakistanais ont condamné Israël pour le « brutalisation » des Palestiniens.

« Nous sommes préoccupés par le coût humain de l’escalade de la situation » a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué. Il a ajouté qu’Islamabad avait été « régulièrement » appelant à une solution à deux États pour Israël et la Palestine.

« Un État de Palestine viable, souverain et d’un seul tenant devrait être établi sur la base des frontières d’avant 1967. » a déclaré le ministère.

Le président pakistanais Arif Alvi a appelé à « un cessez-le-feu immédiat ». Il a écrit dimanche sur la plateforme de médias sociaux X que la paix ne peut être réalisée. « sans condamner l’usurpation et la brutalisation des droits et du peuple palestinien par Israël. » Il a ensuite accusé Israël de «annexion continue de terres».

EN SAVOIR PLUS: L’ancien président russe accuse les États-Unis d’être responsables des combats entre Israël et le Hamas

Samedi matin, le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens ont lancé une attaque surprise contre des villes et des avant-postes militaires israéliens. Les Forces de défense israéliennes ont répondu aux tirs de roquettes et aux incursions terrestres par des frappes aériennes sur la bande de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était « en guerre » et s’est engagé à transformer tous les sites utilisés par le Hamas « en décombres. »

Près de 300 Israéliens et au moins 232 Palestiniens ont été tués, selon les responsables des deux camps.