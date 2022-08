Le Pakistan frappé par les inondations face aux maladies d’origine hydrique et aux pénuries alimentaires

Des responsables pakistanais se sont inquiétés mercredi de la propagation de maladies d’origine hydrique parmi des milliers de victimes des inondations, alors que les eaux des puissantes pluies de mousson ont commencé à se retirer dans de nombreuses régions du pays.

Certains médecins ont déclaré qu’au départ ils voyaient principalement des patients traumatisés par les inondations, mais qu’ils soignent désormais des personnes souffrant de diarrhée, d’infections cutanées et d’autres affections d’origine hydrique dans les zones du pays touchées par les inondations. De nombreuses femmes enceintes vivant dans des zones touchées par les inondations ont également été exposées à des risques.

Le développement a contraint le gouvernement à déployer des équipes médicales supplémentaires, à envoyer des médicaments et à fournir de l’eau potable aux survivants, dont beaucoup vivent dans des tentes et des maisons de fortune.

L’avertissement est intervenu un jour après que des inondations record ont incité les Nations Unies à lancer officiellement un appel de fonds d’urgence de 160 millions de dollars américains à la nation islamique appauvrie, où environ un million de maisons ont été endommagées ou détruites.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, environ 650 000 femmes enceintes dans les zones touchées par les inondations ont besoin de services de santé maternelle pour assurer une grossesse et un accouchement sans danger.

“Jusqu’à 73 000 femmes qui devraient accoucher le mois prochain auront besoin d’accoucheuses qualifiées, de soins aux nouveau-nés et de soutien”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Dr Azra Fazal Pechuho, ministre de la Santé de la province du Sindh la plus touchée du pays, a déclaré que les responsables avaient mis en place 4 210 camps médicaux dans les zones touchées par les inondations de la province pour traiter les victimes souffrant actuellement de maladies cutanées et hydriques, qui sont courantes pendant les inondations.

Les autorités ont déclaré que les maladies d’origine hydrique parmi les victimes des inondations sont désormais courantes dans tout le pays.

“Au début, nous recevions des blessés, mais maintenant, la diarrhée est courante”, a déclaré Farhad Khan, médecin responsable d’un camp médical installé dans la ville de Charsadda, dans le nord-ouest du pays. C’est l’un des districts les plus touchés par les inondations de la province de Khyber Pakhtunkhwa, à la frontière de l’Afghanistan, où les inondations ont tué 257 personnes depuis la mi-juin.

Évacuations à distance difficiles

Les autorités pakistanaises, soutenues par l’armée, les sauveteurs et les volontaires, ont eu du mal à évacuer les personnes bloquées vers des endroits plus sûrs. Mercredi, des hélicoptères militaires ont continué d’évacuer les victimes des inondations et de livrer de la nourriture dans des régions reculées, selon un communiqué publié par l’armée. Il a déclaré avoir déployé au moins 6 500 soldats pour aider aux opérations de sauvetage et de secours.

Les sauveteurs utilisaient également des bateaux pour évacuer les personnes bloquées dans la province méridionale du Sindh et dans des villages reculés de la province orientale du Pendjab. Les inondations des dernières 24 heures ont endommagé environ 70 000 maisons supplémentaires dans la province du nord-ouest et du sud du Sindh, selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes.

Bien que les pluies se soient arrêtées il y a trois jours, de vastes étendues du pays restent sous l’eau et les principaux fleuves, l’Indus et le Swat, sont toujours gonflés. L’Autorité nationale de gestion des catastrophes a averti les services d’urgence d’être en alerte maximale, affirmant que les eaux de crue au cours des prochaines 24 heures pourraient causer d’autres dégâts.

REGARDER | Les responsables disent que cela pourrait prendre jusqu’à 5 ans pour reconstruire le Pakistan après les inondations : Les dommages causés par les inondations meurtrières au Pakistan dépassent les 10 milliards de dollars américains, selon des responsables Le chef du climat au Pakistan affirme qu’un tiers du pays est sous l’eau après que les inondations de la mousson ont endommagé près d’un million de maisons et tué plus de 1 000 personnes.

La crise alimentaire se profile

Les prix des légumes et des fruits ont grimpé en flèche sur les marchés du Pakistan alors que des pluies dévastatrices ruinent les récoltes et perturbent les approvisionnements, un signe avant-coureur de la façon dont les pires inondations depuis des décennies créent des pénuries alimentaires en période de crise financière.

Les 220 millions d’habitants du Pakistan sont déjà confrontés à une inflation galopante, avec des prix à la consommation en hausse de 24,9 % en glissement annuel en juillet. L’économie est en pleine tourmente, avec des réserves de change qui s’épuisent rapidement et une dépréciation record de la roupie par rapport au dollar américain.

Dans la ville orientale de Lahore, proche de la frontière avec l’Inde et loin des pires inondations de la province du Sindh, les prix de certains légumes ont triplé.

Les gens cuisinent à côté de leur maison endommagée à la suite des pluies et des inondations pendant la saison de la mousson à Jafarabad le 28 août. (Amer Hussain/Reuters)

« La semaine dernière, j’ai vendu des oignons à 90 roupies (0,54 $ CAN) le kg et aujourd’hui, le prix gouvernemental est de 300 (1,79 $ CAN) le kg », a déclaré le marchand de légumes Ahmad Ali. Le gouvernement pakistanais fixe les prix de certains produits frais, bien que les commerçants ignorent souvent les directives.

Les tomates et les oignons sont parmi les ingrédients les plus courants de la cuisine pakistanaise, et des dizaines de milliers de tonnes de chacun sont consommées chaque mois.

“L’approvisionnement en fruits et légumes de Lahore diminue de jour en jour à cause des inondations, des pluies et de la destruction des routes”, a déclaré Malik Salim Awan, un fournisseur du marché des fruits et légumes de Lahore.

“Avant le scénario actuel, nous recevions plus de 100 camions (de produits frais) par jour. Maintenant, nous ne recevons que 10 à 15 camions”, a déclaré Awan.

Une victime des inondations récupère des objets d’une maison dans une zone inondée du district de Shikarpur, dans la province du Sindh. (Fareed Khan/Associated Press)

Les responsables affirment que plus de 809 371 hectares de terres agricoles ont été inondés, détruisant la plupart des cultures sur pied et empêchant les agriculteurs d’en semer de nouvelles.

Le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif se démène pour sécuriser les approvisionnements.

“La récolte de riz a été emportée”, a déclaré Sharif aux journalistes après avoir visité le nord du Pakistan. “Les fruits et légumes ont disparu.” Il a déclaré que les eaux de crue avaient emporté 700 000 têtes de bétail.

Le secteur agraire pakistanais alimente l’économie et nourrit la population, représentant plus d’un cinquième de la production du pays, employant jusqu’à 40 % de la main-d’œuvre et produisant des biens d’une valeur d’environ 80 milliards de dollars américains par an.

Le ministre du Commerce, Naveed Qamar, a déclaré mercredi que le gouvernement était proche d’un accord pour importer des légumes et d’autres produits comestibles d’Iran et d’Afghanistan, et qu’une demande urgente avait été adressée au cabinet pour l’approuver.

“Les prix ont déjà augmenté”, a déclaré Qamar lors d’une conférence de presse, citant les retombées des inondations.

“Si vous allez acheter des oignons, vous n’en aurez pas. Si vous allez acheter des tomates, vous les aurez à un prix beaucoup plus élevé.”