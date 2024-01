Le Pakistan frappe l’Iran alors que les tensions au Moyen-Orient s’accentuent

Les détournements de navires de la mer Rouge stimulent la demande et les prix des soutes en Afrique et en Méditerranée

Reuters

SINGAPOUR/CAPE TOWN/LONDRES — Le réacheminement d’un nombre croissant de navires autour de l’Afrique pour éviter d’éventuelles attaques en mer Rouge modifie les schémas de ravitaillement et stimule la demande de carburant de soute dans des ports éloignés, de Maurice à l’Afrique du Sud. les îles Canaries.

Les navires devraient également faire le plein à Singapour et à Rotterdam, les deux ports de ravitaillement les plus fréquentés et où le prix du carburant est compétitif, alors qu’ils tentent de se prémunir contre l’incertitude liée aux changements d’itinéraire, ont déclaré les négociants et les analystes.

Les attaques des Houthis alliés à l’Iran, qui, selon eux, soutiennent les Palestiniens, ciblent une route qui représente environ 15 % du trafic maritime mondial et constitue un canal vital entre l’Europe et l’Asie. Des centaines de grands navires ont contourné la pointe sud de l’Afrique, ajoutant 10 à 14 jours de voyage, pour éviter les attaques de drones et de missiles des Houthis.

“Les navires s’éloignent de la mer Rouge et se réacheminent autour des côtes de l’Afrique du Sud et de l’Ouest. Cette augmentation du trafic a créé une énorme congestion dans les ports de ravitaillement en Afrique et a exercé une pression importante sur les infrastructures portuaires”, John A. Bassadone, fondateur et PDG du fournisseur indépendant de bunkers Peninsula, a déclaré à Reuters.

La demande de carburant de soute a augmenté dans les ports, notamment à Port-Louis à Maurice, à Gibraltar et dans les ports des îles Canaries et d’Afrique du Sud, ont indiqué des négociants et des sources industrielles, les ventes ayant bondi au Cap et à Durban.

Les perturbations liées aux conditions météorologiques dans les ports du nord de l’Europe et le détournement des navires loin de la mer Rouge provoquent des embouteillages dans les terminaux à conteneurs, a déclaré AP Moller-Maersk dans une mise à jour adressée aujourd’hui aux clients.

Maersk et d’autres groupes maritimes ont détourné leurs navires de la mer Rouge et du golfe d’Aden à la suite des attaques des Houthis du Yémen, les envoyant dans un long voyage autour de l’Afrique plutôt que par le raccourci du canal de Suez.