Le Pakistan fait marche arrière et interdit “Joyland” des cinémas

Le film, qui présente une histoire d’amour entre un homme marié et une femme transgenre, est la candidature du Pakistan aux Oscars de l’année prochaine et a été primé au Festival de Cannes de cette année.

ISLAMABAD – Le Pakistan a annulé une décision antérieure de montrer son entrée aux Oscars, “Joyland”, et l’a interdit des salles de cinéma, a déclaré lundi un responsable gouvernemental.

Dans un communiqué publié tard dimanche soir, le directeur de “Joyland”, Saim Sadiq, a condamné la décision du gouvernement, la qualifiant d'”inconstitutionnelle et illégale”.

Mobashir Hasan, le principal responsable de l’information du gouvernement pakistanais, a déclaré que le film n’était « pas certifié », ce qui signifie qu’il est interdit de projection dans les cinémas sous la juridiction d’un conseil central de censure. Il n’a pas expliqué pourquoi le film avait perdu sa certification, bien qu’il ait été précédemment approuvé par les trois commissions de censure cinématographique du pays, et a déclaré que l’annulation de la décision avait été autorisée en vertu d’une ordonnance de 1979.

Hasan a partagé un avis aux hauts fonctionnaires du gouvernement selon lequel “Joyland” n’est pas certifié “dans tout le Pakistan” dans les cinémas sous la juridiction du Central Board of Film Censors. Tahir Hassan, président du CBFC, a déclaré qu’un conseil d’administration avait “non certifié” le film et qu’il n’était pas sûr des deux autres.

Salman Sufi, conseiller du Premier ministre Shahbaz Sharif, a déclaré qu’il demanderait au ministre de l’Information de revoir le film et l’interdiction. Il a déclaré à l’Associated Press qu’une interdiction d’un film comme “Joyland”, mettant en lumière les problèmes rencontrés par les personnes transgenres au Pakistan, “les prive de leur droit” de parler de leurs problèmes.

Le réalisateur Sadiq a déclaré dans une publication Instagram que le film avait été vu et certifié par les trois commissions de censure en août 2022.

« La constitution pakistanaise donne à toutes les provinces l’autonomie de prendre leurs propres décisions. Pourtant, le ministère a soudainement cédé sous la pression de quelques factions extrémistes – qui n’ont pas vu le film – et s’est moqué de notre commission fédérale de censure en rendant leur décision sans objet », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, le gouvernement pakistanais a lancé une hotline pour les personnes transgenres dans le but de les protéger de la discrimination et du harcèlement.