Le Pakistan exige des injections de Covid-19 pour les travailleurs du secteur public, un passeport vaccinal est nécessaire pour les voyages en avion, les restaurants et les centres commerciaux

Jeudi, Asad Umar, chef du Centre national de commandement et d’opérations (NCOC), un organisme dirigé par l’armée chargé de la riposte du pays à la pandémie, a déclaré lors d’une conférence de presse que les Pakistanais devront se faire vacciner ou se préparer à des épreuves difficiles. restrictions dans leur vie quotidienne.

S’exprimant aux côtés du ministre de la Santé Faisal Sultan, Umar a annoncé qu’à partir du 1er août, tous les citoyens non vaccinés ne pourront plus entrer dans les bureaux du gouvernement, les écoles, les restaurants et les centres commerciaux. Une preuve de vaccination sera également requise pour les voyages en avion, à la suite d’une décision similaire décrite par le gouvernement saoudien.

Il a également été déclaré que d’ici le 31 août, le personnel des transports publics et de la vente au détail, ainsi que les enseignants et les étudiants de plus de 18 ans, devraient être vaccinés.

« Nous ne pouvons pas mettre la vie de nos enfants en danger simplement parce que vous n’êtes pas prêt à vous faire vacciner » dit Umar.

Selon le NCOC, seuls 5,9 millions de citoyens ont été complètement piégés dans ce pays de 220 millions d’habitants ; 27,8 millions ont maintenant reçu au moins une injection de vaccin.

Umar a déclaré que l’objectif est d’administrer un million de doses par jour. Cependant, un tel exploit pourrait encore signifier que l’inoculation de l’ensemble de la population prendra des mois. Mercredi, après un démarrage lent de la campagne, les autorités sanitaires ont administré 850 000 piqûres à travers le pays.

Les archives officielles suggèrent qu’un peu plus de 23 000 personnes sont mortes du virus au Pakistan, nettement moins que la plupart des pays occidentaux bien peuplés.

Les autorités ont enregistré 4 497 nouveaux cas mercredi, les infections augmentant en partie en raison de la présence de la variante Delta, plus contagieuse. Cependant, le taux de positivité suggère que le virus est beaucoup plus répandu, le pourcentage de tests revenant positifs s’élevant à 7,53%, selon le NCOC.

