Le Pakistan était en ébullition après l’arrestation d’Imran Khan, mais l’équipe indienne du pont a été traitée comme des rois à Lahore

Alors que tout le Pakistan était sur le qui-vive suite à l’arrestation dramatique de l’ancien Premier ministre Imran Khan, les joueurs de bridge indiens étaient traités comme des rois dans un hôtel cinq étoiles de Lahore.

Le philanthrope bien connu Kiran Nadar, épouse du fondateur de HCL Shiv Nadar, et un autre vétéran du sport, Rajeshwar Tiwari, faisaient partie d’un contingent de bridge indien de 32 membres.

Tiwari, qui a également participé aux Jeux asiatiques parmi d’autres événements internationaux à travers le monde, faisait partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’or dans la catégorie open des championnats de la Fédération de bridge d’Asie et du Moyen-Orient. L’Inde a balayé l’événement en remportant les quatre médailles d’or proposées.

Le Pakistan étant témoin de violences à l’échelle nationale après l’arrestation de Khan plus tôt cette semaine, quelques nerfs dans le camp de l’équipe indienne en visite étaient attendus, mais s’adressant à PTI, Tiwari a déclaré que les organisateurs se sont assurés qu’ils se sentaient complètement en sécurité dans les limites de l’hôtel Pearl Continental.

« Ils nous ont fait nous sentir spéciaux depuis que nous avons traversé la frontière de Wagah pour entrer au Pakistan. Le président de la Pakistan Bridge Federation est venu à la frontière pour nous accueillir.

« La compétition n’était pas du plus haut niveau mais en termes d’hospitalité, c’est la meilleure expérience que nous ayons eue de tous les tournois à l’étranger auxquels nous avons participé.

« Nous aussi, nous sommes connus pour notre hospitalité en Inde, mais quand ils viendront ici, il nous sera difficile de les égaler », a déclaré Tiwari à PTI avant d’embarquer sur un vol depuis l’aéroport d’Amritsar.

Le contingent avait atteint Lahore le 4 mai et la majorité des membres sont rentrés chez eux dimanche. Un lot de sept, dont Kiran Nadar, était revenu samedi.

Après l’arrestation de Khan, l’équipe indienne a reçu l’ordre de rester à l’intérieur, mais avant cela, Tiwari et ses coéquipiers ont eu de multiples opportunités de visites à Lahore.

Les membres de l’équipe indienne ont visité le fort de Lahore dans la ville fortifiée, exploré la célèbre rue de la nourriture et dîné dans des restaurants proches de la mosquée Badshahi et du Samadhi du maharaja Ranjit Singh.

« Tous nos besoins ont été pris en charge. Ils avaient nommé un responsable des relations avec la clientèle pour s’occuper de nous, même pour les petites choses. La sécurité n’était pas non plus un problème car les commandos nous escortaient partout où nous allions.

« Nous avons dû sortir 3-4 fois durant notre séjour à Lahore. Ce n’est que jeudi et vendredi qu’on nous a dit de rester à l’intérieur conformément à la directive du haut-commissariat indien. Dans l’ensemble, ce fut une expérience mémorable », a déclaré Tiwari, qui est un professionnel de l’informatique au HCL.

Outre les hôtes du Pakistan et de l’Inde, des équipes des Émirats arabes unis, de Jordanie, du Bangladesh et de Palestine ont également pris part à l’événement.

Tiwari a ajouté que l’expérience restera avec lui pendant longtemps.

« Il n’y a pas eu beaucoup de différence depuis que nous avons traversé la frontière. Je reste à Delhi et en traversant la frontière depuis Wagah, j’ai eu l’impression que nous allions à Ghaziabad depuis Delhi. Culturellement, il y a quelques différences mais, dans l’ensemble, on se sent chez soi seulement », a-t-il ajouté.

