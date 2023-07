Le Pakistan et l’Iran vont travailler ensemble pour arrêter les attaques des militants à la frontière

Les hauts dirigeants militaires du Pakistan et de l’Iran voisin ont convenu d’intensifier la coopération et le partage de renseignements et de prendre des « actions efficaces » pour empêcher les attaques des militants séparatistes le long de leur frontière poreuse, ont déclaré lundi des responsables pakistanais.

L’accord a été conclu lors d’une visite du puissant chef de l’armée pakistanaise, le général Asim Munir, à Téhéran ce week-end, ont indiqué des responsables. Munir s’est rendu à Téhéran pour une visite de deux jours à la suite d’une recrudescence des attaques dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du pays, qui partage une longue frontière avec l’Afghanistan et l’Iran.

Les relations du Pakistan avec l’Iran ont connu des hauts et des bas ces dernières années en raison des attaques transfrontalières des militants pakistanais. De petits groupes séparatistes sont à l’origine d’une insurrection de longue date appelant à l’indépendance du Balouchistan, riche en gaz et en pétrole, vis-à-vis du gouvernement central d’Islamabad.

Des militants pakistanais anti-iraniens ont également ciblé la frontière iranienne ces dernières années, augmentant les frictions entre les pays.

Dans un communiqué, l’armée pakistanaise a déclaré que Munir avait rencontré le chef d’état-major de l’armée iranienne, le général Mohammad Hossein Bagheri, et avait appelé le président iranien Ebrahim Raisi.

Il a déclaré que les parties avaient convenu que le terrorisme était une menace commune. « Ils se sont engagés à éradiquer (la) menace du terrorisme dans les zones frontalières grâce au partage de renseignements et à des actions efficaces contre les réseaux terroristes, et à explorer des voies pour renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité », indique le communiqué.

La visite intervient également alors que les tensions ont augmenté entre les dirigeants talibans pakistanais et afghans, qui ont été accusés par Islamabad d’abriter un groupe militant illégal clé appelé Tehreek-e-Taliban Pakistan, ou TTP. Le groupe s’est enhardi depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en 2021.