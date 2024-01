Le Pakistan et l’Iran apaisent les tensions après des frappes de missiles

La région du Baloutchistan est depuis longtemps un haut lieu des activités militantes.

Le Pakistan et l’Iran ont convenu vendredi de désamorcer les tensions nées d’une série d’actions militaires dans la région frontalière du Baloutchistan. Les récents échanges de frappes aériennes meurtrières contre des cibles militantes ont exacerbé les tensions régionales, déjà tendues par le conflit entre Israël et le Hamas.

La situation s’est déroulée lorsque l’Iran a lancé mardi soir une attaque de missiles et de drones contre ce qu’il a qualifié de cibles « terroristes » au Pakistan. En réponse, le Pakistan a mené jeudi des frappes de précision sur des cibles militantes en Iran. Ces représailles ont incité les deux pays à rappeler leurs ambassadeurs, suscitant des inquiétudes quant à la fermeture potentielle des frontières et à son impact sur la population locale.

La communauté internationale, notamment les Nations Unies et les États-Unis, a appelé à la retenue, tandis que la Chine a proposé de servir de médiateur entre les deux pays. Cependant, une conversation téléphonique entre le ministre pakistanais des Affaires étrangères Jalil Abbas Jilani et son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian a ouvert la voie aux deux pays pour désamorcer la situation.

Un communiqué conjoint publié par le ministère des Affaires étrangères d’Islamabad a souligné leur accord pour « désamorcer la situation » et renforcer la coordination en matière de lutte contre le terrorisme et d’autres préoccupations mutuelles.

“Le ministre des Affaires étrangères a souligné que le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté doit sous-tendre cette coopération”, a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ce qui s’est passé

La région du Baloutchistan, partagée entre le Pakistan et l’Iran, est depuis longtemps un haut lieu des activités militantes. Les événements récents ont vu l’Iran mener une frappe de missiles et de drones sur ce qu’il considère comme des cibles « terroristes » au Pakistan, déclenchant une réponse de représailles du Pakistan jeudi.

Ces rares actions militaires ont exacerbé les tensions, incitant le Pakistan à rappeler son ambassadeur de Téhéran et à bloquer le retour de l’envoyé iranien à Islamabad.

Un total de 11 morts – pour la plupart des femmes et des enfants – a été signalé des deux côtés de la frontière, selon l’agence de presse AFP.

Implications politiques au Pakistan

Dans ce contexte, le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a tenu une réunion de sécurité d’urgence, interrompant sa visite au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, alors que les élections générales devaient avoir lieu le 8 février.

“Le forum a réitéré la détermination sans faille selon laquelle la souveraineté et l’intégrité territoriale du Pakistan sont absolument inviolables”, indique un communiqué publié par le bureau de Kakar. “Toute tentative de quiconque de le violer sous quelque prétexte que ce soit sera sanctionnée par [the] pleine puissance de l’État. »

“La réunion a également conclu que, conformément aux principes universels régissant la conduite des relations de bon voisinage, les deux pays seraient mutuellement capables de surmonter les irritants mineurs par le dialogue et la diplomatie et d’ouvrir la voie à un approfondissement de leurs relations historiques”, indique le communiqué. .

La réunion sur la sécurité a souligné que le Pakistan et l’Iran devraient « répondre aux préoccupations de sécurité de chacun dans l’intérêt plus large de la paix et de la stabilité régionales ».

Dans les villages éloignés proches du lieu de la grève, les villageois ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences potentielles d’une détérioration des relations. Les craintes d’une fermeture des frontières menaçaient de couper les résidents du commerce iranien, une source cruciale d’emplois et d’importations alimentaires.

Les experts estiment que l’insurrection séparatiste baloutche, qui couve déjà depuis des décennies, pourrait être encore alimentée par les difficultés économiques résultant de la fermeture des frontières.

“Si les Iraniens ferment la frontière, les gens mourront de faim et cela provoquera davantage de militantisme car les jeunes rejoindront les organisations séparatistes”, a déclaré Haji Mohammad Islam, 55 ans, l’un des villageois cité par l’agence de presse AFP.

Qui a dit quoi

Après l’escarmouche, l’Inde a souligné sa position de « tolérance zéro » à l’égard du terrorisme, mais a également déclaré qu’elle comprenait « les actions que les pays entreprennent pour leur légitime défense ».

“C’est une question entre l’Iran et le Pakistan. En ce qui concerne l’Inde, nous avons une tolérance zéro sans compromis à l’égard du terrorisme. Nous comprenons les actions que les pays entreprennent pour leur légitime défense”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, lors d’un point de presse.

Condamnant les actions de l’Iran, le Département d’État américain a déclaré : « Je pense qu’il est un peu riche… d’un côté, l’Iran (est) le principal bailleur de fonds du terrorisme dans la région et, d’un autre côté, (il prétend) avoir besoin de prendre ces mesures pour lutter contre le terrorisme.

Maintenant une position neutre, la Chine a déclaré : “Nous appelons les deux parties à éviter les actions susceptibles d’aggraver les tensions et à maintenir ensemble la paix dans la région”.