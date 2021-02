Le Pakistan et l’Inde renouvellent leur engagement de cessez-le-feu à une frontière troublée

« C’est une victoire de la diplomatie et, si Dieu le veut, d’autres voies s’ouvriront à l’avenir », a déclaré Moeed Yusuf, conseiller de facto à la sécurité nationale du Pakistan, dans une brève déclaration au New York Times.

Un communiqué conjoint publié par les militaires des deux pays a déclaré que les hauts responsables des deux côtés avaient accepté le strict respect de la trêve le long de la ligne de contrôle, au moment où le tronçon contesté de la frontière est appelé, et de continuer à communiquer via une ligne directe. pour résoudre les malentendus potentiels.

Bien qu’il s’agisse des épisodes de violence les plus notables de ces dernières années entre les deux pays, qui se sont affrontés lors de multiples guerres, des escarmouches meurtrières plus petites ont fréquemment éclaté le long de la frontière malgré un accord de cessez-le-feu en 2003. L’année dernière, le nombre le plus élevé de violations, avec environ 5 000 incidents enregistrés.

La nouvelle d’un engagement renouvelé en faveur du cessez-le-feu a été particulièrement bien accueillie par les communautés vivant le long de la frontière qui ont subi le plus gros des escarmouches et des bombardements au mortier des deux côtés.

Lal Din Khatana, un agriculteur qui vit à côté de la clôture séparant les deux pays dans le village de Churnada, dans le nord du Cachemire, a déclaré qu’il était sorti de chez lui en courant pour informer ses voisins et amis dès qu’il avait appris la nouvelle.

Il a déclaré que des centaines de milliers de personnes vivant le long de la ligne de contrôle avaient subi une perte de vie insensée et des déplacements répétés qui les avaient privés de leur dignité fondamentale. Sa propre maison a été détruite trois fois au cours des deux dernières décennies par les bombardements du côté pakistanais, a-t-il déclaré.

«Les morts ne reviendront pas, mais ceux qui sont encore en vie doivent mener une vie digne», a déclaré M. Khatana, 48 ans. «Cette nouvelle nous a redonné vie.»

Salman Masood a rapporté d’Islamabad et Mujib Mashal de New Delhi. Hari Kumar a contribué au reportage de New Delhi et Iqbal Kirmani de Srinagar, au Cachemire.