Le Pakistan et l’Inde échangent des listes d’actifs nucléaires et de détenus

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan et l’Inde voisine ont échangé dimanche des listes de leurs installations nucléaires dans le cadre d’un pacte de 1988 qui les empêche de s’attaquer mutuellement aux installations nucléaires, selon les déclarations officielles des deux parties.

Le Pakistan et l’Inde entretiennent des relations tendues depuis leur indépendance de la domination coloniale britannique en 1947 sur la région himalayenne du Cachemire.

Ils ont mené trois guerres, constitué leurs armées et développé des armes nucléaires. L’Inde a effectué son premier essai nucléaire en 1974, le Pakistan effectuant son premier essai en 1988.

Les listes ont été remises simultanément par l’intermédiaire de leurs diplomates respectifs à Islamabad et à New Delhi.

L’Inde et le Pakistan ont également échangé des listes de prisonniers détenus l’un par l’autre dans le cadre d’un accord datant de 2008.

Le Pakistan a partagé une liste de 705 Indiens détenus, 51 civils et 654 pêcheurs. L’Inde a partagé une liste de 434 Pakistanais sous sa garde, 339 civils et 95 pêcheurs.

L’Inde et le Pakistan arrêtent les pêcheurs de l’autre pour avoir traversé la frontière maritime non marquée qui les sépare. Leurs agences de sécurité maritime saisissent les bateaux et emprisonnent les pêcheurs, qui ne sont généralement libérés qu’après des négociations entre les deux pays. Normalement, ils passent des années derrière les barreaux sans procès formel.

L’accord de 2008 donne à chaque partie un accès consulaire aux prisonniers et les oblige à échanger des listes de prisonniers sous la garde de l’autre en janvier et en juillet.

Le Pakistan a également demandé séparément un accès consulaire à son personnel de défense disparu des guerres de 1965 et 1971 et un accès consulaire spécial à 56 autres prisonniers civils.

——-

L’écrivain d’Associated Press, Ashok Sharma, a contribué depuis New Delhi.

The Associated Press