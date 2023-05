Le Pakistan et les talibans afghans conviennent de stimuler le commerce et de réduire les tensions

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – Les gouvernements pakistanais et afghan nommés par les talibans ont convenu de stimuler le commerce et de réduire les tensions le long de leur frontière dans un contexte de recrudescence des attaques militantes contre les forces de sécurité, ont annoncé lundi des responsables. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari et le ministre afghan des Affaires étrangères nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi, ont conclu l’accord dimanche à Islamabad, selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères. L’accord est conçu pour améliorer le commerce bilatéral, lutter contre le terrorisme et renforcer les relations bilatérales.

Plus tôt, Bhutto Zardari et Muttaqi ont également eu des entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, un changement par rapport aux dernières années où un tel dialogue avait été suspendu, selon des analystes, qui affirment que la Chine étend son influence dans la région. La Chine a également joué un rôle dans la reprise des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Au Pakistan, Pékin finance le soi-disant corridor économique sino-pakistanais, ou CPEC – un ensemble tentaculaire qui comprend des projets tels que la construction de routes et de centrales électriques et l’augmentation de la production agricole.

Le paquet est considéré comme une bouée de sauvetage pour cette nation islamique appauvrie, qui est actuellement confrontée à l’une de ses pires crises économiques au milieu de pourparlers au point mort sur un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

Le CPEC, également connu sous le nom de projet One Road, fait partie de l’initiative chinoise Belt and Road, une entreprise mondiale visant à reconstituer l’ancienne route de la soie et à relier la Chine à tous les coins de l’Asie.

Qin est arrivé à Islamabad vendredi et a rencontré le président Arif Alvi, le ministre des Affaires étrangères Bhutto Zardari et le puissant chef de l’armée pakistanaise, le général Asim Munir. Au cours de ces réunions, il a été assuré que le Pakistan renforcerait la sécurité de tous les ressortissants chinois qui travaillent sur des projets de plusieurs milliards de dollars au Pakistan à court d’argent.

La Chine exige plus de sécurité du Pakistan pour ses ressortissants résidant et travaillant dans le pays islamique depuis 2021, lorsqu’un kamikaze a tué neuf Chinois et quatre Pakistanais lors d’une attaque dans le nord-ouest instable du Pakistan.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Bhutto Zardari et Muttaqi ont tenu dimanche « un échange franc et approfondi sur des questions clés d’intérêt commun, notamment la paix et la sécurité, ainsi que le commerce et la connectivité ». Les deux parties « ont réaffirmé leur désir de poursuivre un engagement continu et pratique », a-t-il ajouté.

Selon l’ambassade afghane, Muttaqi et sa délégation ont rencontré Bhutto Zardari et d’autres responsables. « Au cours de la réunion, des questions d’intérêt mutuel, les relations politiques, économiques et de transit entre l’Afghanistan et le Pakistan ainsi que les défis des réfugiés afghans au Pakistan ont été discutés », a-t-il déclaré sur Twitter lundi matin.

L’armée pakistanaise a déclaré que Muttaqi avait également rencontré Munir, le chef de l’armée, pour discuter de « questions d’intérêt mutuel, notamment les aspects liés à la sécurité régionale, à la gestion des frontières et à la formalisation des mécanismes de sécurité bilatéraux pour l’amélioration de l’environnement de sécurité actuel ». Munir a demandé une coopération renforcée pour « s’attaquer efficacement aux défis communs du terrorisme et de l’extrémisme », ajoute le communiqué.

Les relations entre le Pakistan et les talibans afghans ont connu des hauts et des bas au cours de l’année écoulée.

En février, les deux parties ont fermé le principal poste frontière afghano-pakistanais à Torkham, bloquant des personnes et des camions transportant de la nourriture et des articles essentiels. Après qu’une délégation pakistanaise se soit rendue à Kaboul pour des entretiens sur la crise, la frontière a été rouverte au bout d’une semaine et la visite de Muttaqi à Islamabad était prévue.

Les talibans afghans ont été rejetés par la plupart de la communauté internationale pour les mesures sévères et restrictives qu’ils ont imposées depuis leur prise de pouvoir en août 2021, lorsque les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait du pays après 20 ans de guerre. Les talibans afghans ont interdit aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année et ont interdit aux femmes la plupart des emplois et la vie publique.

Le Pakistan a récemment exprimé sa préoccupation face à une vague d’attaques meurtrières à travers le pays par les talibans pakistanais – un groupe militant indépendant allié et protégé par les talibans afghans.