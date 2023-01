Le Pakistan est sous le choc après que l’attentat terroriste à la bombe contre la mosquée de Peshawar a fait près de 100 morts

Le ministre en chef par intérim de cette province du nord-ouest, Muhammad Azam Khan, a annoncé que 95 personnes avaient été tuées et 221 blessées, ce qui en fait l’une des attaques les plus meurtrières jamais perpétrées contre les forces de sécurité pakistanaises. L’explosion a signalé la reprise éhontée des tactiques violentes par le groupe extrémiste taliban pakistanais, qui avait autrefois été réprimé par une répression militaire et qui, jusqu’à récemment, était en pourparlers de paix avec le gouvernement.

PESHAWAR, Pakistan – Après avoir fouillé frénétiquement les débris de la mosquée dévastée toute la nuit et mardi matin, la police a annulé la recherche des survivants d’un attentat-suicide terroriste dans le site hautement gardé où plusieurs centaines de policiers et d’hommes de l’armée s’étaient rassemblés pour les prières de l’après-midi. .

“Cela doit faire l’objet d’une enquête approfondie sur la manière dont le kamikaze a réussi à atteindre la cible en franchissant tous les points de contrôle”, a déclaré Syed Masood Shah, un haut responsable de la police et ministre de l’actuel gouvernement intérimaire de la province de Khyber Pakhtunkhwa. « Ce n’est pas possible sans un certain ‘soutien’. Le kamikaze semble bien connaître la zone et il a peut-être visité l’endroit avant d’exécuter son plan.