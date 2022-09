Le Pakistan émet une demande de réparation climatique

Les pays du premier monde sont les principaux pollueurs, mais ce sont les pauvres qui paient la facture, a déclaré le ministre du climat

Les pays riches, qui sont responsables de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre, devraient verser des réparations aux économies en développement car ces dernières subissent le poids du réchauffement climatique, a déclaré dimanche la ministre pakistanaise du Climat aux médias britanniques alors que son pays fait face à des inondations sans précédent.

S’adressant au journal Guardian, Sherry Rehman, ministre du changement climatique, a appelé à reconsidérer les objectifs d’émissions mondiales et les réparations, étant donné que des pays comme le Pakistan sont de plus en plus touchés par les catastrophes climatiques.

Rehman a décrit le réchauffement climatique comme «la crise existentielle», ajoutant que le Pakistan a contribué pour moins de 1 % aux émissions de gaz à effet de serre. Elle a également accusé les premiers pays du monde de rompre leurs promesses en matière de lutte contre le changement climatique. “Nous savons tous que les promesses faites dans les instances multilatérales n’ont pas été tenues», a-t-elle souligné.

“Il y a tellement de pertes et de dommages avec si peu de réparations aux pays qui ont si peu contribué à l’empreinte carbone mondiale“, a-t-elle déclaré, ajoutant que le marché conclu entre le nord et le sud ne fonctionnait évidemment pas.

Ces derniers mois, des inondations cataclysmiques ont fait des ravages dans tout le Pakistan, tuant au moins 1 265 personnes, dont 441 enfants. La calamité, qui a touché 33 millions de personnes, a été largement imputée au changement climatique.

L’inondation a été causée par des pluies de mousson meurtrières, de nombreuses villes recevant 500 à 700 % de précipitations de plus que la normale en août. Les inondations ont détruit 90 % des récoltes dans le district de Sindh et mis le Pakistan, déjà à court d’argent, dans une situation désespérée.

Le ministre pakistanais du climat a déclaré que le gouvernement faisait de son mieux pour atténuer les retombées, mais ses missions de sauvetage et d’aide avaient été entravées par les pluies continues, un tiers du pays étant actuellement sous l’eau.

Bien que Rehman ait indiqué qu’elle comprenait les défis auxquels le monde est confronté en raison de la pandémie de Covid-19 et du conflit en Ukraine, elle a déclaré “les pays riches doivent faire plus” pour conjurer le changement climatique.

“Les grands pollueurs essaient souvent de blanchir leurs émissions, mais vous ne pouvez pas ignorer la réalité selon laquelle les grandes entreprises dont les bénéfices nets sont supérieurs au PIB de nombreux pays doivent assumer leurs responsabilités..”

Mardi, pour aider le pays assiégé à résoudre la crise, l’ONU a lancé un appel conjoint de 160 millions de dollars. Selon le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, cette initiative vise à fournir de la nourriture, de l’eau, des installations sanitaires, des soins de santé et d’autres formes d’aide aux 5,2 millions de personnes les plus vulnérables du pays.