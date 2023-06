Le Pakistan élargit la chasse à l’homme pour les trafiquants d’êtres humains après le naufrage d’un bateau transportant des centaines de personnes au large des côtes grecques

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan a élargi lundi sa chasse à l’homme pour les trafiquants d’êtres humains après une tragédie au large des côtes grecques la semaine dernière qui a laissé plus de 500 migrants redoutés noyés, dont de nombreux Pakistanais, ont déclaré des responsables.

En l’absence de nombre définitif de victimes annoncé, les familles craignaient pour le sort de leurs proches et la nation a observé une journée de deuil lundi, déclarée par le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif.

Le drapeau pakistanais flottait en berne et les législateurs de l’Assemblée nationale, la chambre basse du parlement, ont exprimé leurs condoléances.

Le chalutier de pêche rempli de migrants s’est renversé et a coulé tôt mercredi au large du sud-ouest de la Grèce dans l’un des incidents les plus meurtriers jamais survenus dans le centre de la mer Méditerranée. Le navire transportait jusqu’à 750 personnes, dont des dizaines de Pakistanais, lorsqu’il a coulé dans les eaux internationales. Une opération de recherche et de sauvetage est depuis en cours.

L’ambassade du Pakistan à Athènes a jusqu’à présent identifié 12 ressortissants pakistanais secourus par les garde-côtes.

Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Rana Sanaullah Khan, a déclaré que l’Agence fédérale d’enquête du pays avait lancé une campagne de répression contre les passeurs, arrêtant des suspects clés dans la ville orientale de Lahore et à Karachi, la capitale de la province méridionale du Sindh.

« Toutes les personnes impliquées dans cette tragédie seront traduites en justice », a promis le ministre dans un communiqué, ajoutant que le gouvernement Sharif renforcera encore les lois existantes pour inclure des peines sévères pour les trafiquants d’êtres humains.

Jusqu’à présent, les autorités ont arrêté près de deux douzaines de suspects, dont deux principaux trafiquants présumés au Pakistan, et au moins 12 personnes impliquées dans l’envoi de jeunes hommes en Libye pour la poursuite du voyage vers l’Europe.

L’officier supérieur pakistanais Khalid Chauhan a déclaré dimanche que la police avait arrêté les suspects au milieu de la répression contre les trafiquants et les interrogeait pour leurs rôles présumés dans le leurre, le piégeage et l’extraction d’énormes sommes d’argent pour envoyer les hommes à l’étranger.

Abdul Jabbar, un haut responsable de l’Agence fédérale d’enquête, a appelé les familles des personnes décédées dans l’incident du bateau ou portées disparues à se manifester et à partager des informations sur les passeurs.

Il a promis que les familles des victimes ne seraient pas arrêtées mais « qu’elles seraient plutôt traitées comme des victimes » elles-mêmes.

Des responsables pakistanais ont également collecté des échantillons d’ADN auprès de proches et ont déclaré qu’ils enverraient les résultats en Grèce pour aider à identifier les victimes. Depuis que la nouvelle de l’incident s’est répandue, les gens ont offert leur soutien aux proches des personnes présumées avoir été sur le bateau. Certains des survivants ont contacté leurs familles, racontant comment le bateau a coulé.